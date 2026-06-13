Cole Palmer chìm vào tiệc tùng sau cú sốc World Cup

Bị HLV Thomas Tuchel loại khỏi danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026, Cole Palmer chọn Ibiza làm nơi giải tỏa nỗi thất vọng trong thời gian rảnh rỗi.

Palmer chụp cùng chủ hộp đêm Wayne Lineker. Ảnh: Instagram.

Sau khi bất ngờ bị gạch tên khỏi danh sách 26 tuyển thủ Anh dự World Cup 2026, Cole Palmer trở thành tâm điểm truyền thông không phải bởi những gì diễn ra trên sân cỏ, mà bởi kỳ nghỉ sôi động tại Ibiza (Tây Ban Nha).

Trong lúc các tuyển thủ Anh tập luyện tại Kansas City để chuẩn bị cho trận mở màn gặp Croatia, ngôi sao Chelsea được phát hiện xuất hiện tại Ocean Beach Club, một trong những hộp đêm nổi tiếng nhất đảo Ibiza. Hình ảnh Palmer chụp cùng chủ hộp đêm Wayne Lineker nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo truyền thông Anh, tiền vệ 24 tuổi tận hưởng kỳ nghỉ cùng nhóm bạn thân và xuất hiện bên cạnh nhiều gương mặt nổi tiếng từng tham gia chương trình hẹn hò thực tế "Love Island" như Megan Moore, Lauren Wood hay Jess Harding.

Một nhân chứng tiết lộ với báo giới Anh rằng Palmer là một trong những nhân vật thu hút nhiều sự chú ý nhất tại buổi tiệc. "Cole là linh hồn của bữa tiệc. Cậu ấy đi cùng bạn bè nhưng các cô gái xuất hiện xung quanh ở khắp mọi nơi", nguồn tin cho biết.

Dù vậy, Daily Mail khẳng định cầu thủ Chelsea dành phần lớn thời gian ở khu vực dành cho DJ nhằm tránh sự chú ý quá mức. Một số nguồn tin khác cho biết chính bạn bè của Palmer là người mời các cựu thí sinh Love Island tham dự buổi gặp mặt này.

Trước chuyến đi Ibiza, Palmer được cho là đã có kỳ nghỉ riêng cùng bạn gái Olivia Holder để giải tỏa áp lực sau khi biết mình không nằm trong kế hoạch của HLV Thomas Tuchel. Tuy nhiên sau đó, Olivia không tham gia chuyến đi tới Tây Ban Nha. Việc Palmer vắng mặt ở World Cup 2026 gây nhiều tranh cãi tại Anh. Tiền vệ của Chelsea là một trong những cái tên đáng chú ý nhất bị loại, bên cạnh Harry Maguire, Phil Foden hay Levi Colwill.

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