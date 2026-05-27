Mức giá gây choáng của Palmer

  • Thứ tư, 27/5/2026 08:50 (GMT+7)
Chelsea được cho là sẵn sàng bán Cole Palmer, nhưng MU phải chuẩn bị cho một thương vụ bom tấn vượt mốc 80 triệu bảng.

Truyền thông Anh khẳng định Chelsea chỉ bắt đầu ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được đề nghị từ 80 triệu bảng trở lên. Con số này được xem như mức tối thiểu dành cho bất kỳ đội bóng nào muốn sở hữu tuyển thủ Anh.

Với việc MU đang tìm kiếm một thủ lĩnh sáng tạo mới cho hàng công, thương vụ Palmer được dự báo có thể trở thành bom tấn đáng chú ý nhất hè 2026. Dù vậy, mức giá khá cao của Palmer có thể khiến "Quỷ đỏ" phải cân nhắc bởi họ ưu tiên bổ sung ít nhất 2 tiền vệ.

Hiện Chelsea đối mặt áp lực tài chính lớn sau mùa giải thất vọng. Việc không thể giành vé dự cúp châu Âu khiến đội chủ sân Stamford Bridge buộc phải cân nhắc bán đi một số ngôi sao nhằm cân bằng ngân sách và tạo quỹ chuyển nhượng cho cuộc tái thiết đội hình.

Ban lãnh đạo Chelsea lên kế hoạch cắt giảm quỹ lương và thu hồi phần nào khoản đầu tư khổng lồ suốt những năm qua. Trong bối cảnh đó, Enzo Fernandez, Marc Cucurella, Joao Pedro và cả Palmer được đưa vào diện có thể chuyển nhượng.

Kể từ khi gia nhập Chelsea từ Man City năm 2023, Palmer nhanh chóng trở thành ngôi sao số một tại Stamford Bridge. Tiền vệ người Anh ghi 54 bàn và có 32 kiến tạo sau 131 lần ra sân cho đội bóng thành London.

Phong độ mùa này của Palmer có phần chững lại với 11 bàn sau 34 trận, qua đó bị gạch tên khỏi tuyển Anh dự World Cup 2026. Hợp đồng của anh còn thời hạn tới năm 2033, giúp "The Blues" nắm hoàn toàn quyền chủ động trên bàn đàm phán.

Minh Nghi

