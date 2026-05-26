Tới lúc MU 'dọn sạch đội hình' để đón Palmer?

  • Thứ ba, 26/5/2026 10:37 (GMT+7)
Cựu danh thủ Chris Waddle khuyên Michael Carrick thanh lý hàng loạt cái tên gây thất vọng để mở đường cho Cole Palmer cập bến MU vào hè 2026.

Sau khi tiếp quản đội bóng, Carrick nhanh chóng tạo dấu ấn khi giúp MU cán đích ở vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, phía sau thành tích ấy còn loạt vấn đề tồn đọng về chất lượng nhân sự. Waddle cho rằng nhiều cầu thủ hiện tại không đáp ứng được kỳ vọng và nên bị đẩy đi ngay trong hè 2026.

Joshua Zirkzee là cái tên bị chỉ trích nặng nề nhất bởi hoàn toàn mất hút tại Premier League. Waddle nhận định MU cần loại bỏ ít nhất 5-6 cầu thủ để giảm tải quỹ lương và tạo không gian cho các bản hợp đồng mới. Theo ông, Carrick cần những cầu thủ giàu sáng tạo, xử lý bóng tốt và phù hợp với lối chơi kiểm soát hiện đại.

Trong số những mục tiêu tiềm năng, Palmer được nhắc đến đặc biệt. Ngôi sao của Chelsea được cho là không hài lòng với tình hình hiện tại ở Stamford Bridge và từng nhiều lần bày tỏ tình cảm với MU từ nhỏ.

Waddle tin rằng nếu "Quỷ đỏ" giải phóng đủ ngân sách, Palmer hoàn toàn có thể trở thành trung tâm trong dự án mới của Carrick. "Muốn mang về những cầu thủ đẳng cấp như Palmer, MU phải dọn sạch đội hình hiện tại trước đã", Waddle nhấn mạnh.

Đáng chú ý, Carrick vẫn giữ thái độ điềm tĩnh sau chiến thắng 3-0 trước Brighton ở vòng cuối. Nhà cầm quân 44 tuổi khẳng định tinh thần thi đấu và sự ổn định là nền móng để ông xây dựng một MU cạnh tranh danh hiệu trong tương lai gần.

Highlights Brighton 0-3 MU MU khép lại mùa giải 2025/26 với chiến thắng 3-0 trước Brighton trên sân khách ở vòng 38 Premier League hôm 24/5.

Minh Nghi

