Thay 4 HLV, đội Premier League vẫn thoát hiểm ngoạn mục

Nottingham Forest vừa trải qua một trong những mùa giải điên rồ nhất lịch sử câu lạc bộ.

Nottingham Forest thay đến 4 HLV trong một mùa giải. Ảnh: Reuters.

Mùa giải 2025/26 của Forest chứng kiến tới bốn lần thay HLV. Đội bóng khởi đầu đầy kỳ vọng dưới thời Nuno Espirito Santo sau khi giành vé dự cúp châu Âu mùa trước. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha sớm rời ghế nóng trước khi Forest có trận đấu đầu tiên tại đấu trường châu Âu sau hơn 30 năm.

Sau khi chia tay Nuno Santo, Ange Postecoglou được lựa chọn thay thế nhưng cũng nhanh chóng gây thất vọng. Nhà cầm quân người Australia trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng trước khi bị sa thải.

HLV thứ ba cập bến Forest mùa này là Sean Dyche. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, chiến lược gia này cũng phải ra đi khi lối chơi thực dụng của ông không thể thuyết phục giới chủ.

Cuối cùng, Vitor Pereira là người giúp Forest ổn định tình hình và trụ hạng thành công. Thậm chí, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha còn đưa CLB tiến vào bán kết Europa League, thành tích vượt ngoài kỳ vọng.

Cựu hậu vệ Alan Hutton tin rằng Forest đang đi đúng hướng và hoàn toàn có thể cạnh tranh mạnh mẽ hơn trong tương lai nếu giữ chân được các trụ cột. Theo ông, sự ổn định trên băng ghế huấn luyện và phong độ cao của dàn cầu thủ chủ lực là yếu tố then chốt giúp đội bóng phát triển.

Dù vậy, khả năng giữ chân các trụ cột của Forest ở kỳ chuyển nhượng hè này đang bị nghi ngờ. Bộ ba Morgan Gibbs-White, Murillo và Elliot Anderson hiện lọt vào tầm ngắm của nhiều CLB lớn. Những cầu thủ này có thể mang về cho Forest hơn 150 triệu bảng phí chuyển nhượng, nhưng đồng thời cũng khiến đội bóng suy yếu đáng kể ở mùa giải tới.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights MU 3-2 Nottingham Forest Tối 17/5, Manchester United đánh bại Nottingham Forest với tỷ số 3-2 ở vòng 37 Premier League.