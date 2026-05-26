Tình trạng chấn thương của Messi

Siêu sao Lionel Messi khiến người hâm mộ lo lắng khi gặp vấn đề thể lực ở trận đấu gần nhất của Inter Miami.

Trong trận đấu cuối cùng của Inter Miami trước khi các ĐTQG hội quân chuẩn bị cho World Cup 2026, đội bóng của Messi giành chiến thắng kịch tính 6-4 trước Philadelphia Union tại MLS hôm 25/5. Tuy nhiên, khoảnh khắc Messi nhăn nhó khi rời sân ở phút 73 khiến nhiều CĐV lo lắng.

Dù vậy, Inter Miami xác nhận Messi không gặp chấn thương nghiêm trọng sau khi trải qua quá trình kiểm tra chuyên sâu. M10 vẫn đảm bảo thể trạng để góp mặt tại World Cup 2026 cùng tuyển Argentina.

Thông tin tích cực này nhanh chóng khiến cộng đồng người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm. Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên bày tỏ niềm vui khi Messi tránh được chấn thương nặng.

Một người hâm mộ viết: “Cả thế giới vừa có thể yên tâm trở lại. GOAT vẫn ổn”. Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng World Cup 2026 sẽ mất đi sức hút đặc biệt nếu thiếu vắng biểu tượng lớn nhất của bóng đá đương đại.

Hiện tại, tuyển Argentina vẫn chưa công bố danh sách chính thức gồm 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026. HLV Lionel Scaloni cũng úp mở rằng việc triệu tập Messi sẽ phụ thuộc vào quyết định của chính siêu sao này.

Nếu tham dự, đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Messi, đồng thời là lần thứ sáu anh tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, cột mốc lịch sử mà không nhiều cầu thủ đạt được.

Phút 73 trận đấu giữa Inter Miami và Philadelphia tại MLS hôm 25/5, Messi gặp chấn thương và được rút ra nghỉ. Phản ứng của siêu sao người Argentina lập tức được CĐV quan tâm.