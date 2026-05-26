De la Fuente lạnh lùng với công thần tuyển Tây Ban Nha

  Thứ ba, 26/5/2026 05:56 (GMT+7)
HLV Luis de la Fuente thừa nhận việc loại hàng loạt ngôi sao kỳ cựu khỏi danh sách tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2026 là quyết định khó khăn nhất sự nghiệp cầm quân của ông.

Tây Ban Nha đến World Cup 2026 với vị thế của những nhà vô địch Châu Âu.

Trong cuộc họp báo công bố danh sách đội tuyển Tây Ban Nha, HLV Luis de la Fuente gây chú ý khi loại nhiều cái tên giàu kinh nghiệm như Sergio Ramos, David De Gea, Dani Carvajal, Lucas Vazquez hay Marco Asensio.

Nhà cầm quân sinh năm 1961 cho biết đây là lần lựa chọn nhân sự khó khăn nhất sự nghiệp, bởi những cầu thủ bị loại đều sở hữu đẳng cấp, cá tính và bề dày thành tích ở cấp độ cao nhất.

Tuy nhiên, De la Fuente nhấn mạnh World Cup không phải nơi dành cho danh tiếng hay quá khứ. Theo ông, yếu tố quan trọng nhất là cường độ thi đấu, sự gắn kết chiến thuật, tinh thần hy sinh và khả năng chịu áp lực trong từng phút trên sân.

“Chỉ một giây mất tập trung ở cấp độ đội tuyển quốc gia cũng có thể phá hỏng cả giải đấu”, HLV tuyển Tây Ban Nha nói khi đề cập đến trường hợp của Carvajal.

Với Ramos, De la Fuente dành sự tôn trọng đặc biệt cho trung vệ từng vô địch World Cup 2010. Ông gọi Ramos là một trong những thủ lĩnh vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, nhưng thừa nhận “một kỷ nguyên rồi cũng phải kết thúc”.

Nhà cầm quân 64 tuổi cũng gây chú ý khi loại Ansu Fati và tài năng trẻ Dean Huijsen. Theo De la Fuente, World Cup là môi trường quá khắc nghiệt để đặt áp lực khổng lồ lên những cầu thủ chưa thực sự sẵn sàng về tâm lý.

Ông khẳng định bản thân hiểu rõ những tranh cãi sẽ xuất hiện sau quyết định này. “Nếu chọn kinh nghiệm, người ta nói tôi sợ thay đổi. Nếu chọn cầu thủ trẻ, người ta nói tôi thiếu tôn trọng các huyền thoại”, De la Fuente chia sẻ.

Khép lại buổi họp báo, HLV tuyển Tây Ban Nha nhấn mạnh trách nhiệm lớn nhất của ông không phải làm hài lòng cầu thủ, mà là mang đến cho đội tuyển cơ hội tốt nhất để vô địch World Cup 2026.

Thái Viên

Tây Ban Nha World Cup Sergio Ramos Tuyển Tây Ban Nha Ramos De Gea Carvajal

  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

