Real Madrid trả giá đắt vì chưa bổ nhiệm Mourinho

  • Thứ ba, 26/5/2026 05:54 (GMT+7)
Tương lai của HLV Jose Mourinho tại Benfica đang trở thành tâm điểm chú ý.

Trong nhiều ngày qua, truyền thông Bồ Đào Nha liên tục cập nhật tình hình liên quan đến Mourinho và Benfica. Nhà cầm quân này vẫn đang là HLV trưởng của đội bóng áo đỏ, dù đã xuất hiện nhiều thông tin cho rằng ông sẽ tiếp quản ghế nóng tại Real Madrid từ mùa giải tới.

Theo điều khoản hợp đồng hiện tại, bất kỳ CLB nào muốn chiêu mộ Mourinho trước ngày 26/5 chỉ cần chi ra 7 triệu euro. Tuy nhiên, sau thời điểm này, con số sẽ tăng gấp đôi lên thành 15 triệu euro, tương đương tổng mức lương mà Benfica phải chi trả cho ông trong năm cuối hợp đồng.

Real xem Mourinho là mục tiêu hàng đầu. Ảnh: Reuters.

Một trong những lý do khiến Real chần chừ bổ nhiệm Mourinho đến từ cuộc bầu cử chủ tịch tại Bernabeu cùng những biến động nội bộ. Dù tình hình ngày càng phức tạp, Mourinho vẫn tỏ ra khá bình thản. Ông hiểu rằng mình đang có cơ hội lớn để trở thành thuyền trưởng mới của Real Madrid, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chuẩn bị bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ.

Ở chiều ngược lại, Benfica đang rơi vào thế bị động. Ban lãnh đạo đội chưa thể triển khai kế hoạch cho mùa giải mới khi tương lai của Mourinho chưa định đoạt. Tình hình càng trở nên cấp bách hơn sau khi Benfica không đạt kết quả thuận lợi ở giải quốc nội và buộc phải tham dự vòng loại Europa League từ ngày 23/7. Điều này đồng nghĩa đội phải hội quân trở lại từ ngày 25/6 để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Hiện tại, Benfica cũng đã lên danh sách những ứng viên thay thế Mourinho, với Marco Silva nổi lên như lựa chọn ưu tiên. HLV hiện dẫn dắt Fulham sẽ hết hợp đồng vào cuối tháng 6 và được đánh giá phù hợp với định hướng mới của đội bóng Bồ Đào Nha.

Khoảnh khắc chia tay đầy xúc động của Carvajal Trận đấu với Athletic Bilbao sáng 24/5 là lần cuối cùng chúng ta thấy Carvajal thi đấu trong màu áo Real Madrid. Hậu vệ người Tây Ban Nha được cho là sẽ rời đội vào mùa hè 2026.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.

Duy Luân

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

AC Milan sắp chia tay Allegri

Mùa giải 2025/26 khép lại theo cách cay đắng với AC Milan khi thất bại trước Cagliari không chỉ khiến họ mất vé Champions League 2026/27 mà còn đẩy Allegri tới bờ vực rời ghế.

Wolfsburg sụp đổ sau 30 năm

Từ nhà vô địch Bundesliga đến đội bóng rớt hạng, Wolfsburg trở thành minh chứng cho sự khắc nghiệt của bóng đá Đức khi một thời hoàng kim không thể bảo đảm tương lai.

Ông chủ Nottingham Forest bầm mắt sau ẩu đả

Tỷ phú Evangelos Marinakis xuất hiện với áo rách và vết bầm dưới mắt sau cuộc khẩu chiến căng thẳng ở trận chung kết EuroLeague tại Athens, Hy Lạp.

