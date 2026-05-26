Real Madrid trả giá đắt vì chưa bổ nhiệm Mourinho

Tương lai của HLV Jose Mourinho tại Benfica đang trở thành tâm điểm chú ý.

Trong nhiều ngày qua, truyền thông Bồ Đào Nha liên tục cập nhật tình hình liên quan đến Mourinho và Benfica. Nhà cầm quân này vẫn đang là HLV trưởng của đội bóng áo đỏ, dù đã xuất hiện nhiều thông tin cho rằng ông sẽ tiếp quản ghế nóng tại Real Madrid từ mùa giải tới.

Theo điều khoản hợp đồng hiện tại, bất kỳ CLB nào muốn chiêu mộ Mourinho trước ngày 26/5 chỉ cần chi ra 7 triệu euro. Tuy nhiên, sau thời điểm này, con số sẽ tăng gấp đôi lên thành 15 triệu euro, tương đương tổng mức lương mà Benfica phải chi trả cho ông trong năm cuối hợp đồng.

Một trong những lý do khiến Real chần chừ bổ nhiệm Mourinho đến từ cuộc bầu cử chủ tịch tại Bernabeu cùng những biến động nội bộ. Dù tình hình ngày càng phức tạp, Mourinho vẫn tỏ ra khá bình thản. Ông hiểu rằng mình đang có cơ hội lớn để trở thành thuyền trưởng mới của Real Madrid, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chuẩn bị bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ.

Ở chiều ngược lại, Benfica đang rơi vào thế bị động. Ban lãnh đạo đội chưa thể triển khai kế hoạch cho mùa giải mới khi tương lai của Mourinho chưa định đoạt. Tình hình càng trở nên cấp bách hơn sau khi Benfica không đạt kết quả thuận lợi ở giải quốc nội và buộc phải tham dự vòng loại Europa League từ ngày 23/7. Điều này đồng nghĩa đội phải hội quân trở lại từ ngày 25/6 để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Hiện tại, Benfica cũng đã lên danh sách những ứng viên thay thế Mourinho, với Marco Silva nổi lên như lựa chọn ưu tiên. HLV hiện dẫn dắt Fulham sẽ hết hợp đồng vào cuối tháng 6 và được đánh giá phù hợp với định hướng mới của đội bóng Bồ Đào Nha.

