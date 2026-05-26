Wolfsburg sụp đổ sau 30 năm

Từ nhà vô địch Bundesliga đến đội bóng rớt hạng, Wolfsburg trở thành minh chứng cho sự khắc nghiệt của bóng đá Đức khi một thời hoàng kim không thể bảo đảm tương lai.

Wolfsburg của Christian Eriksen rớt hạng.

Wolfsburg từng là biểu tượng cho giấc mơ vươn mình của bóng đá Đức đầu thế kỷ 21. Một CLB không thuộc nhóm truyền thống, nhưng đủ sức vô địch Bundesliga năm 2009 với cặp song sát Edin Dzeko - Grafite và thứ bóng đá bùng nổ dưới thời Felix Magath.

Mười bảy năm sau đỉnh cao ấy, đội bóng thành phố công nghiệp lại đứng giữa sân với nỗi thất vọng lớn nhất kể từ ngày lên Bundesliga năm 1997.

Trận thua 1-2 trước Paderborn ở lượt về vòng play-off hôm 26/5 không đơn thuần là thất bại trong một trận cầu sinh tử. Nó giống dấu chấm hết cho hành trình tồn tại quá lâu trong trạng thái lưng chừng của Wolfsburg. Họ không còn là đội bóng đủ sức cạnh tranh nhóm đầu Bundesliga, nhưng cũng không thật sự thay đổi để tránh khỏi vòng xoáy sa sút.

Bi kịch của Wolfsburg tại Home Deluxe Arena đến rất sớm. Dzenan Pejcinovic ghi bàn mở tỷ số chỉ sau ba phút, mang lại cảm giác rằng kinh nghiệm và bản lĩnh Bundesliga sẽ giúp đội khách vượt qua áp lực. Nhưng chiếc thẻ đỏ của Joakim Maehle ở phút 14 kéo mọi thứ sụp đổ nhanh chóng.

Chơi thiếu người trong phần lớn thời gian trận đấu, Wolfsburg chống đỡ bằng sự kiên cường trước khi gục ngã trong hiệp phụ bởi bàn thắng quyết định của Laurin Curda. Khoảnh khắc ấy cũng chính thức khép lại gần ba thập niên liên tục của họ ở Bundesliga.

Eriksen không thể giúp "Bầy sói" trụ lại Bundesliga.

Ở chiều ngược lại, Paderborn viết tiếp câu chuyện quen thuộc của bóng đá Đức, nơi những CLB nhỏ vẫn luôn có cơ hội trở lại bằng sự ổn định và bền bỉ. Sáu năm trước, họ rời Bundesliga trong lặng lẽ. Sáu năm sau, đội bóng này trở lại giải đấu cao nhất với một bộ mặt trưởng thành hơn nhiều dưới thời Steffen Baumgart.

Không ồn ào trên thị trường chuyển nhượng, không sở hữu những ngôi sao lớn, Paderborn đi lên bằng sự kiên định và bản sắc rõ ràng. Điều đó thể hiện rất rõ trong trận play-off quyết định với Wolfsburg.

Ngay cả khi bị dẫn bàn sớm, đội chủ nhà vẫn giữ được sự bình tĩnh để tận dụng lợi thế hơn người. Họ không thắng bằng cảm xúc bốc đồng, mà bằng sự lì lợm của một tập thể hiểu rõ mình cần gì.

Trong khi Paderborn ăn mừng ngày trở lại Bundesliga, Wolfsburg phải đối diện thực tế đau đớn hơn nhiều. Một đội bóng từng vào tứ kết Champions League, từng khiến Real Madrid khốn đốn ở mùa giải 2015/16, giờ phải bắt đầu lại từ giải hạng Nhì Đức.

Bóng đá luôn thay đổi rất nhanh. Và Wolfsburg vừa trở thành cái tên mới nhất hiểu rõ điều đó.