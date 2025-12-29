Eriksen chỉ trích Amorim

Christian Eriksen chỉ trích phát ngôn gây tranh cãi của HLV Ruben Amorim, với câu nói từng tạo ra làn sóng phản ứng dữ dội từ người hâm mộ và cả trong phòng thay đồ MU.

Eriksen không hài lòng với HLV Amorim.

Trong thời gian dẫn dắt MU, Amorim liên tục trở thành tâm điểm truyền thông bởi những phát biểu mạnh mẽ tại các buổi họp báo. Dù "Quỷ đỏ" hiện đứng thứ 6 Premier League sau 18 vòng mùa 2025/26, chiếc ghế của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha luôn chịu sức ép nặng nề kể từ khi ông thay Erik ten Hag vào tháng 11/2024.

Mùa giải trước, MU trải qua giai đoạn tệ hại bậc nhất lịch sử khi chỉ xếp thứ 15, đồng thời thất bại trong trận chung kết Europa League trước Tottenham. Giữa chuỗi trận u ám đó, Amorim từng gây sốc khi tuyên bố: "Chúng tôi có lẽ là đội tệ nhất trong lịch sử Manchester United".

Câu nói lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ giới chuyên môn lẫn CĐV, và theo Eriksen, nó còn gây tổn hại nghiêm trọng tới tinh thần cầu thủ.

Trong cuộc phỏng vấn với Sunday Times, tiền vệ người Đan Mạch không giấu được sự thất vọng. "Điều đó không giúp ích gì cả", Eriksen nói. "Thật sự là không. Tôi không nghĩ phát biểu đó có lợi cho các cầu thủ. Có những điều nên nói trong nội bộ, chứ không phải đưa ra công khai để tạo thêm áp lực cho những người vốn đã cố gắng".

Eriksen cho rằng phòng thay đồ khi ấy có cảm giác mệt mỏi và chán nản: "Dù ông ấy đúng hay sai thì với chúng tôi, đó vẫn là cảm giác kiểu 'lại nữa rồi, thêm một dòng tít gây sốc nữa'".

Mùa hè vừa qua, Eriksen rời CLB khi hợp đồng hết hạn. Trận đấu cuối cùng của anh là chiến thắng 2-0 trước Aston Villa. Eriksen ghi bàn trên chấm phạt đền để khép lại hành trình tại Old Trafford theo cách trọn vẹn. Hiện cựu sao Tottenham khoác áo Wolfsburg theo dạng chuyển nhượng tự do tại Bundesliga.