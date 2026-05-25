Ông chủ Nottingham Forest bầm mắt sau ẩu đả

Tỷ phú Evangelos Marinakis xuất hiện với áo rách và vết bầm dưới mắt sau cuộc khẩu chiến căng thẳng ở trận chung kết EuroLeague tại Athens, Hy Lạp.

Vết bầm ở mắt của tỷ phú Evangelos Marinakis sau màn ẩu đả.

Chủ sở hữu Nottingham Forest tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông châu Âu sau một vụ va chạm gây chú ý ngay trên khán đài VIP của trận chung kết EuroLeague bóng rổ giữa Olympiacos và Real Madrid.

Theo truyền thông Anh, Evangelos Marinakis xảy ra tranh cãi dữ dội với Grigoris Dimitriadis, cháu trai của Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis. Hai người liên tục lời qua tiếng lại từ hai phía hàng rào an ninh, buộc lực lượng bảo vệ phải can thiệp để tránh mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy bầu không khí rất căng thẳng trước giờ bóng lăn. Một người đứng cạnh Marinakis còn ném khăn của Olympiacos về phía Dimitriadis, khiến cuộc đối đầu càng nóng hơn.

Sau vụ việc, tỷ phú 58 tuổi xuất hiện với chiếc áo bị rách cùng vết bầm rõ dưới mắt. Tuy nhiên, Marinakis vẫn có thể rời nhà thi đấu với tâm trạng nhẹ nhõm khi Olympiacos, CLB ông sở hữu, đánh bại Real Madrid với tỷ số 92-85 để vô địch EuroLeague.

Vụ việc diễn ra chỉ vài giờ sau khi Nottingham Forest khép lại mùa giải ở vị trí 16 Premier League bằng trận hòa 1-1 trước Bournemouth tối 24/5.

Trở lại địa hạt bóng đá, Forest trước đó từng nuôi hy vọng giành vé dự Champions League, nhưng thất bại ở bán kết Europa League trước Aston Villa khiến tham vọng tan vỡ. Marinakis cũng phải tạm rút khỏi vai trò điều hành trực tiếp tại Nottingham Forest ở giai đoạn cuối mùa để tránh xung đột quy định sở hữu đa CLB với Olympiacos.

Doanh nhân người Hy Lạp tiếp quản Olympiacos từ năm 2010 trước khi mua lại Nottingham Forest vào năm 2017. Ông góp công lớn đưa đội bóng sân City Ground trở lại Premier League, nhưng cũng nổi tiếng với phong cách điều hành quyết liệt. Chỉ trong mùa giải này, Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou và Sean Dyche đều lần lượt mất việc dưới thời Marinakis, trước khi Vitor Pereira xuất hiện và giúp Forest trụ hạng thành công.

