Đội bóng Thái Lan của ông Park Hang-seo mạnh yếu cỡ nào?

Việc ông Park Hang-seo ký hợp đồng hai năm cùng Kanchanaburi Power FC nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn khi ông lựa chọn dẫn dắt một đội bóng vừa xuống hạng.

Sau vài năm vắng bóng trên băng ghế huấn luyện, quyết định tái xuất của HLV Park Hang-seo lần này được xem là bất ngờ lớn. Trước đó, chiến lược gia người Hàn Quốc chủ yếu đảm nhiệm vai trò cố vấn tại CLB Bắc Ninh cũng như giữ chức Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (KFA). Ông cũng đang tham gia hỗ trợ đội tuyển Hàn Quốc trong chiến dịch hướng tới FIFA World Cup 2026.

Kanchanaburi (áo đỏ trắng) sẽ sớm được dẫn dắt bởi một HLV huyền thoại của bóng đá Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Ảnh: Kanchanaburi.

Kanchanaburi có tiềm lực nhưng vừa xuống hạng

Đội bóng mà HLV Park lựa chọn lần này không phải cái tên giàu truyền thống của bóng đá Thái Lan. Kanchanaburi Power FC được thành lập năm 2017 và chỉ mất vài năm để đi từ hệ thống bóng đá nghiệp dư lên các giải chuyên nghiệp. Tuy tuổi đời còn khá trẻ, nhưng CLB này lại nổi tiếng với tham vọng phát triển nhanh cùng chiến lược đầu tư mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng.

Tại Thai FA Cup 2023/2024 (Cúp Quốc gia Thái Lan), Kanchanaburi từng tạo tiếng vang lớn khi trở thành hiện tượng của giải đấu. Xuất phát từ vòng loại, đội bóng này lần lượt vượt qua Namphong United, Chattrakan City, Nongbua Pitchaya, Phitsanulok Unity, Sukhothai và Samut Sakhon City để giành vé vào chung kết. Đáng chú ý, Kanchanaburi từng tạo kỷ lục với chiến thắng 13-0 trước Namphong United ở trận mở màn. Trong trận chung kết, đội bóng này cầm hòa Bangkok United 1-1 sau 120 phút trước khi thất bại trên chấm luân lưu. Hành trình ấn tượng đó giúp Kanchanaburi trở thành “ngựa ô” của bóng đá Thái Lan dù không phải CLB giàu truyền thống.

Trong những mùa giải gần đây, đội bóng liên tục mang về nhiều cầu thủ từng thi đấu tại châu Âu như Andros Townsend, Aboubakar Kamara hay Gerson Rodrigues. Việc sở hữu nhiều ngoại binh có tên tuổi cho thấy tham vọng lớn của ban lãnh đạo CLB trong việc xây dựng hình ảnh một thế lực mới của bóng đá Thái Lan. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân lại không như kỳ vọng.

Kanchanaburi trải qua mùa giải 2025/2026 đầy thất vọng khi chỉ giành được 6 chiến thắng sau 34 trận trên mọi đấu trường, hòa 11 trận và để thua tới 17 trận. Đội bóng ghi 38 bàn nhưng để các đối thủ chọc thủng lưới tới 60 bàn, một trong những thành tích phòng ngự kém nhất giải đấu. Chỉ tính riêng tại Thai League, Kanchanaburi chỉ thắng 4 trận sau 30 vòng và kết thúc mùa giải ở nhóm cuối bảng, qua đó phải nhận vé xuống hạng.

Một trong những nguyên nhân lớn khiến Kanchanaburi sa sút nằm ở hàng phòng ngự thiếu chắc chắn. Trong môi trường bóng đá Thái Lan có tốc độ cao và yêu cầu chuyển trạng thái nhanh, đội bóng này thường để lộ nhiều khoảng trống phía sau hàng thủ. Sự thiếu ổn định khiến Kanchanaburi đánh mất nhiều điểm số quan trọng trong cuộc đua trụ hạng.

Ê kíp của ông Park có ít nhất hai người Hàn Quốc hỗ trợ cùng các cộng sự Thái Lan, một mô hình gợi nhớ những năm tháng vinh quang của ông tại Việt Nam. Ảnh: Kanchanaburi.

Bất ổn trên băng ghế huấn luyện

Sự bất ổn của Kanchanaburi còn thể hiện ở việc đội bóng liên tục thay đổi HLV trong thời gian ngắn. Chỉ trong hai mùa giải gần đây, CLB này đã trải qua hàng loạt đời HLV khác nhau như Dusit Chalermsan, Joaquin Gomez, Wasapol Kaewpaluk hay trợ lý tạm quyền Alongkorn Thong-am trước khi bổ nhiệm ông Park Hang-seo. Việc thiếu một triết lý chơi bóng ổn định khiến đội hình không tạo được sự gắn kết cần thiết. Đây được xem là lý do quan trọng khiến ban lãnh đạo quyết định đặt niềm tin vào HLV nổi tiếng với khả năng xây dựng hệ thống phòng ngự kỷ luật và tạo tinh thần tập thể mạnh mẽ như Park Hang-seo.

Trong suốt thời gian dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo gây dấu ấn nhờ khả năng tổ chức chiến thuật chặt chẽ, phát huy tinh thần chiến đấu và xây dựng bản sắc cho đội bóng. Dưới thời ông, bóng đá Việt Nam giành hàng loạt thành tích nổi bật như Á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018 hay hai tấm HCV SEA Games liên tiếp. Chính những thành công đó khiến tên tuổi của chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn có sức hút lớn tại Đông Nam Á.

Tuy nhiên, thử thách lần này của ông Park trên đất Thái được đánh giá không hề đơn giản. Thai League 2 được nhiều chuyên gia xem là giải đấu có tính cạnh tranh cao, tốc độ nhanh và yêu cầu chiến thuật hiện đại hơn mặt bằng chung khu vực. Ngoài áp lực thành tích, HLV người Hàn Quốc còn phải thích nghi lại với môi trường bóng đá CLB, đòi hỏi việc quản lý cầu thủ hàng ngày, xoay tua lực lượng và duy trì phong độ xuyên suốt cả mùa giải.

Một chi tiết đáng chú ý là dù đã ký hợp đồng với Kanchanaburi, HLV Park Hang-seo chưa thể sang Thái Lan ngay lập tức. Theo thông báo từ CLB, ông sẽ chính thức bắt đầu công việc từ cuối tháng 7 sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026. Trong thời gian đó, trợ lý Lee Jung-soo sẽ tạm thời điều hành đội bóng.

Sự xuất hiện của Park Hang-seo tại Kanchanaburi vì thế không chỉ là một bản hợp đồng đơn thuần mà còn cho thấy tham vọng lớn của đội bóng Thái Lan trong quá trình tái thiết. Người hâm mộ khu vực đang chờ đợi liệu chiến lược gia từng tạo nên lịch sử cùng bóng đá Việt Nam có thể giúp Kanchanaburi trở lại Thai League 1 và xây dựng nên một tập thể đủ sức cạnh tranh tại bóng đá Thái Lan hay không.