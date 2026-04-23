Bức ảnh gây chú ý của ông Park Hang-seo

Chia sẻ bức ảnh chụp chung với HLV Kim Sang-sik và chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, ông Park Hang-seo khiến nhiều người hâm mộ thích thú.

Khoảnh khắc ông Park Hang-seo, ông Kim Sang-sik và ông Lee Jae-yong gặp gỡ tại Việt Nam. Ảnh: Park Hang-seo/Facebook.

Ngày 23/4, ông Park Hang-seo đăng tải bức ảnh chụp chung với huấn luyện viên Kim Sang-sik và Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong trên trang cá nhân hơn 220.000 người theo dõi, với chú thích ngắn gọn: "Samsung".

Hình ảnh được ghi lại trong tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước tối 22/4 dành cho Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân trong chuyến thăm Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik và ông Park Hang-seo vinh dự được tham dự sự kiện này. Trong khi đó, ông Lee Jae-yong nằm đoàn tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung sang Việt Nam.

Khoảnh khắc gặp gỡ của hai huấn luyện viên bóng đá nổi tiếng ở Việt Nam cùng ông trùm công nghệ Hàn Quốc khiến nhiều dân mạng thích thú. Bài đăng cũng nhận được hơn 3.000 lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận chỉ sau ít phút đăng tải.

Trước sự kiện gần nhất, hai vị chiến lược gia người Hàn Quốc vốn có mối quan hệ thân thiết, từng nhiều lần gặp mặt.

Hồi đầu tháng 2, trên story trang Instagram cá nhân, Park Sung-gyun - chuyên gia thể lực dưới thời HLV Park Hang-seo - từng chia sẻ bức ảnh chụp buổi gặp gỡ ấm áp giữa vợ chồng HLV Park Hang-seo, HLV Kim Sang-sik cùng một số người bạn.

Vào cuối tháng 1, khi nhận giải "Chuyên gia nước ngoài xuất sắc của năm", HLV Kim Sang-sik cũng gửi lời cảm ơn ông Park Hang-seo, cho biết đã nhận được rất nhiều lời khuyên, lời chia sẻ chân thành từ người tiền nhiệm.

"Nhờ đó, tôi mới có đủ tự tin để làm tốt công việc trong quá trình vừa qua", ông bày tỏ.

Ông Park Hang-seo và ông Kim Sang-sik có mối quan hệ thân thiết. Ảnh: Park Sung Gyun/Instagram.

Ông Park Hang-seo được xem là một trong những người thay đổi bộ mặt bóng đá Việt Nam, hiện vẫn là cái tên nhận nhiều sự yêu mến, quan tâm trong lòng người hâm mộ Việt Nam.

Bắt đầu hành trình với nhiều sự nghi ngại, ông liên tục gây bất ngờ khi dẫn dắt đội tuyển giành được nhiều thành tích vô tiền khoáng hậu, nổi bật nhất là việc dẫn dắt đội U23 Việt Nam vào tới chung kết giải U23 châu Á 2018, nơi "kỳ tích Thường Châu" đến nay vẫn còn in sâu trong lòng nhiều người hâm mộ.

Sau 5 năm gắn bó, ông Park chia tay đội tuyển, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và công tác đào tạo trẻ.

Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik cũng đang giúp bóng đá Việt Nam bước xa hơn trên bản đồ châu lục. Ông có chuỗi 15 trận thắng ấn tượng ở các giải đấu chính thức (U23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U23 châu Á 2026, SEA Games 33 và VCK U23 châu Á).

Hiện, ông hứa hẹn tiếp tục cùng đội tuyển gặt hái được nhiều thành công khi trong hành trình tham dự Asian Cup 2027.