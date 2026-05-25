Bruno Fernandes phản pháo Roy Keane

Bruno Fernandes lần đầu công khai đáp trả Roy Keane sau nhiều tháng bị huyền thoại Manchester United chỉ trích trên truyền thông.

Bruno không ngần ngại đáp trả Roy Keane sau một mùa giải xuất sắc cùng ''Quỷ đỏ''.

Mối quan hệ giữa Bruno Fernandes và Roy Keane tiếp tục căng thẳng khi tiền vệ người Bồ Đào Nha thẳng thừng gọi cựu đội trưởng Manchester United là “kẻ nói dối”.

Trong cuộc trò chuyện với chương trình “The Diary of a CEO”, Fernandes cho biết anh luôn chấp nhận mọi lời chỉ trích trong bóng đá. Tuy nhiên, điều khiến ngôi sao 31 tuổi khó chịu là việc phát ngôn của mình bị diễn giải sai lệch.

Trước đó, Roy Keane từng công kích Fernandes trên chương trình “The Overlap”. Cựu danh thủ người Ireland cho rằng đội trưởng Manchester United quá quan tâm đến việc săn kỷ lục kiến tạo cá nhân thay vì đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu.

Nguồn cơn xuất phát từ phát biểu của Fernandes sau trận gặp Nottingham Forest hôm 17/5. Khi ấy, tiền vệ người Bồ Đào Nha tự nhận bản thân đôi lúc dứt điểm quá nhiều thay vì chuyền bóng cho đồng đội. Tuy nhiên, Keane lại hiểu theo hướng Fernandes cố chuyền để nâng số kiến tạo. “Điều tôi không thích là khi người khác nói dối về những gì tôi phát biểu. Mọi thứ đều có ghi hình rõ ràng”, Fernandes nói.

Ngôi sao của Manchester United tiết lộ anh thậm chí từng nhờ Ole Gunnar Solskjaer xin số điện thoại của Keane để nhắn tin nói chuyện trực tiếp. Fernandes khẳng định anh không ngại bị chê thiếu năng lực, không đủ giỏi làm đội trưởng hay không phù hợp với CLB. Nhưng việc bị bóp méo lời nói là điều vượt quá giới hạn chấp nhận.

Dù vướng tranh cãi, Fernandes vẫn trải qua mùa giải nổi bật về mặt cá nhân. Ở trận gặp Brighton & Hove Albion cuối tuần qua, anh có pha kiến tạo thứ 21 tại Premier League mùa này, vượt kỷ lục cũ của Thierry Henry và Kevin De Bruyne.

Theo thống kê từ Squawka, Fernandes tạo ra 136 cơ hội trong mùa giải, bỏ xa người đứng thứ hai là Dominik Szoboszlai với 78 cơ hội.

Cái ôm đầy ẩn ý của Bruno Fernandes Bruno Fernandes đã thổ lộ điều gì đó vào tai Elliot Anderson sau trận đấu giữa MU và Nottingham Forest tại vòng 37 Premier League 2025/26 - Anderson cũng là mục tiêu của MU.