Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Vì sao Mourinho chưa thể tái xuất Real?

  • Thứ hai, 25/5/2026 18:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Jose Mourinho được cho là đã đạt thỏa thuận miệng để trở lại Real Madrid, nhưng hàng loạt rào cản chính trị và tài chính đang khiến thương vụ chưa thể công bố chính thức.

Mourinho được cho là chỉ còn chờ ngày chính thức trở lại Real.

Sau nhiều ngày xuất hiện tin đồn, người hâm mộ Real Madrid vẫn chưa thấy “Người đặc biệt” trở lại Bernabeu. Theo truyền thông Tây Ban Nha, nguyên nhân lớn nhất nằm ở cuộc bầu cử chủ tịch sắp diễn ra tại CLB.

Florentino Perez lần đầu đối mặt một cuộc cạnh tranh thực sự kể từ năm 2006, khi doanh nhân Enrique Riquelme quyết định tham gia tranh cử. Điều đó khiến mọi kế hoạch lớn tại Bernabeu tạm thời bị đình lại, bao gồm cả việc bổ nhiệm HLV mới.

Mourinho được cho là vẫn tin Perez sẽ tái đắc cử. Thậm chí, bản hợp đồng 2 năm dành cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể trở thành “lá bài” quan trọng trong chiến dịch tranh cử của chủ tịch Real Madrid.

Không chỉ gặp vấn đề chính trị nội bộ, Real Madrid còn đánh mất cơ hội kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 7 triệu euro của Mourinho tại Benfica. Điều khoản này hết hạn hôm 26/5, đúng thời điểm thương vụ bị kéo dài vì cuộc bầu cử.

Điều đó buộc Real Madrid phải quay lại bàn đàm phán với Benfica trong bối cảnh quan hệ giữa hai CLB không còn quá tốt sau nhiều vụ việc căng thẳng gần đây.

Dù chưa chính thức nhậm chức, Mourinho được cho là đã bắt đầu lên kế hoạch cải tổ đội hình.

Ông muốn chiêu mộ tiền vệ Morten Hjulmand của Sporting CP để nâng cấp tuyến giữa. Marcus Rashford cũng nằm trong danh sách mục tiêu sau mùa giải khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn.

Ngoài ra, Mourinho còn muốn mời Toni Kroos tham gia ban huấn luyện như một trợ lý đặc biệt.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha xem đây là “nhiệm vụ dang dở” tại Madrid. Trong giai đoạn đầu dẫn dắt Real từ năm 2010 đến 2013, Mourinho từng giúp đội bóng giành 100 điểm lịch sử tại La Liga nhưng chưa thể chạm tay vào Champions League.

Sau hai mùa trắng tay liên tiếp, Real Madrid tin Mourinho đủ khả năng tái lập trật tự trong phòng thay đồ và đưa đội bóng trở lại đỉnh cao.

Real Madrid biến mất khỏi tuyển Tây Ban Nha

Không một cầu thủ Real Madrid góp mặt trong danh sách tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2026, dấu hiệu cho thấy vị thế của đội bóng Hoàng gia ở “La Roja” đang phai nhạt rõ rệt.

2 giờ trước

Carvajal bật khóc ở trận cuối cùng cho Real Madrid

Dani Carvajal bật khóc khi rời sân Bernabeu trong lần cuối cùng khoác áo Real Madrid trước sự tri ân của toàn bộ khán đài.

40:2376 hôm qua

Kế hoạch của Mourinho với Real Madrid

Jose Mourinho được cho là chuẩn bị tái xuất Real Madrid với kế hoạch chiêu mộ Morten Hjulmand và lôi kéo Toni Kroos vào thành phần ban huấn luyện.

19:30 23/5/2026

Khoảnh khắc chia tay đầy xúc động của Carvajal Trận đấu với Athletic Bilbao sáng 24/5 là lần cuối cùng chúng ta thấy Carvajal thi đấu trong màu áo Real Madrid. Hậu vệ người Tây Ban Nha được cho là sẽ rời đội vào mùa hè 2026.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Mourinho Mourinho Morten Hjulmand Sporting CP Jose Mourinho Real Madrid Florentino Perez

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Bruno Fernandes phan phao Roy Keane hinh anh

Bruno Fernandes phản pháo Roy Keane

42 phút trước 19:31 25/5/2026

0

Bruno Fernandes lần đầu công khai đáp trả Roy Keane sau nhiều tháng bị huyền thoại Manchester United chỉ trích trên truyền thông.

Ronaldo lai lap ky luc trieu do hinh anh

Ronaldo lại lập kỷ lục triệu đô

1 giờ trước 18:57 25/5/2026

0

Một chiếc thẻ Panini độc nhất của Cristiano Ronaldo vừa được bán với giá 1,35 triệu USD, lập kỷ lục mới cho vật phẩm liên quan tới CR7.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý