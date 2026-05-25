Vì sao Mourinho chưa thể tái xuất Real?

Jose Mourinho được cho là đã đạt thỏa thuận miệng để trở lại Real Madrid, nhưng hàng loạt rào cản chính trị và tài chính đang khiến thương vụ chưa thể công bố chính thức.

Mourinho được cho là chỉ còn chờ ngày chính thức trở lại Real.

Sau nhiều ngày xuất hiện tin đồn, người hâm mộ Real Madrid vẫn chưa thấy “Người đặc biệt” trở lại Bernabeu. Theo truyền thông Tây Ban Nha, nguyên nhân lớn nhất nằm ở cuộc bầu cử chủ tịch sắp diễn ra tại CLB.

Florentino Perez lần đầu đối mặt một cuộc cạnh tranh thực sự kể từ năm 2006, khi doanh nhân Enrique Riquelme quyết định tham gia tranh cử. Điều đó khiến mọi kế hoạch lớn tại Bernabeu tạm thời bị đình lại, bao gồm cả việc bổ nhiệm HLV mới.

Mourinho được cho là vẫn tin Perez sẽ tái đắc cử. Thậm chí, bản hợp đồng 2 năm dành cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể trở thành “lá bài” quan trọng trong chiến dịch tranh cử của chủ tịch Real Madrid.

Không chỉ gặp vấn đề chính trị nội bộ, Real Madrid còn đánh mất cơ hội kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 7 triệu euro của Mourinho tại Benfica. Điều khoản này hết hạn hôm 26/5, đúng thời điểm thương vụ bị kéo dài vì cuộc bầu cử.

Điều đó buộc Real Madrid phải quay lại bàn đàm phán với Benfica trong bối cảnh quan hệ giữa hai CLB không còn quá tốt sau nhiều vụ việc căng thẳng gần đây.

Dù chưa chính thức nhậm chức, Mourinho được cho là đã bắt đầu lên kế hoạch cải tổ đội hình.

Ông muốn chiêu mộ tiền vệ Morten Hjulmand của Sporting CP để nâng cấp tuyến giữa. Marcus Rashford cũng nằm trong danh sách mục tiêu sau mùa giải khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn.

Ngoài ra, Mourinho còn muốn mời Toni Kroos tham gia ban huấn luyện như một trợ lý đặc biệt.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha xem đây là “nhiệm vụ dang dở” tại Madrid. Trong giai đoạn đầu dẫn dắt Real từ năm 2010 đến 2013, Mourinho từng giúp đội bóng giành 100 điểm lịch sử tại La Liga nhưng chưa thể chạm tay vào Champions League.

Sau hai mùa trắng tay liên tiếp, Real Madrid tin Mourinho đủ khả năng tái lập trật tự trong phòng thay đồ và đưa đội bóng trở lại đỉnh cao.

