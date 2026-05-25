Real Madrid biến mất khỏi tuyển Tây Ban Nha

Không một cầu thủ Real Madrid góp mặt trong danh sách tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2026, dấu hiệu cho thấy vị thế của đội bóng Hoàng gia ở “La Roja” đang phai nhạt rõ rệt.

Dani Carvajal không có tên trong danh sách tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2026.

Khi danh sách 26 cầu thủ của tuyển Tây Ban Nha được công bố, điều gây chú ý nhất không nằm ở những cái tên mới như Joan García hay Víctor Muñoz. Tâm điểm lại là sự vắng mặt hoàn toàn của Real Madrid.

Một đội bóng từng đại diện cho bộ mặt bóng đá Tây Ban Nha ở mọi cấp độ giờ không còn đóng góp nổi một cái tên cho đội tuyển quốc gia tại World Cup. Đây là hình ảnh hiếm thấy nếu nhìn lại lịch sử của “La Roja”.

Trong nhiều giai đoạn, tuyển Tây Ban Nha luôn mang dấu ấn đậm nét từ Real Madrid hoặc Barcelona. Khi Barcelona thống trị với tiki-taka, Real Madrid vẫn còn đó những Sergio Ramos, Casillas hay Carvajal để giữ thế cân bằng. Nhưng hiện tại, cán cân gần như nghiêng hẳn về phía đội bóng xứ Catalonia.

Barcelona đóng góp tới 8 cầu thủ trong danh sách lần này, bao gồm những gương mặt quan trọng như Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Dani Olmo hay Cubarsí. Trong khi đó, Real Madrid hoàn toàn trắng tay.

Điều này không đến từ tranh cãi hay quyết định cảm tính. Luis de la Fuente gần như chỉ giữ lại những cầu thủ có phong độ ổn định và phù hợp với hệ thống ông xây dựng suốt thời gian qua. Vấn đề nằm ở chỗ Real Madrid mùa này không còn nhiều cầu thủ Tây Ban Nha giữ vai trò trung tâm.

Dani Carvajal sa sút vì tuổi tác và thể trạng. Fran Garcia chưa đủ sức cạnh tranh. Những nhân tố còn lại của Real Madrid chủ yếu là ngoại binh hoặc các cầu thủ trẻ chưa tạo được vị thế ở tuyển quốc gia.

Ngược lại, Barcelona lại đang sở hữu một thế hệ nội binh giàu ảnh hưởng bậc nhất châu Âu. Từ tuyến giữa đến hàng công, đội bóng này cung cấp gần như toàn bộ bộ khung cho tuyển Tây Ban Nha hiện tại.

Danh sách dự World Cup 2026 vì thế không chỉ phản ánh lựa chọn nhân sự của De la Fuente. Nó còn cho thấy một thực tế khác: ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Real Madrid lúc này không còn giữ vị thế trung tâm như trước.

Với một CLB luôn tự xem mình là biểu tượng lớn nhất bóng đá Tây Ban Nha, đó chắc chắn là tín hiệu khó có thể xem nhẹ.