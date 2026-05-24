Ronaldo có thể làm gì cho Bồ Đào Nha ở World Cup cuối cùng?

Khi nhắc đến Bồ Đào Nha trong hơn hai thập kỷ qua, cái tên xuất hiện đầu tiên gần như luôn là Cristiano Ronaldo. Anh là huyền thoại nhưng lại vô danh tại World Cup.

Ronaldo chỉ còn 1 kỳ World Cup.

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá thế giới ở cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển chuẩn bị bước vào kỳ World Cup thứ sáu liên tiếp và nhiều khả năng cũng là lần cuối cùng trong sự nghiệp. Tuy nhiên, phía sau hàng trăm bàn thắng và vô số danh hiệu đồ sộ lại tồn tại một nghịch lý đáng chú ý.

Ronaldo sở hữu vô số kỷ lục nhưng tầm thường tại World Cup

Nếu nhìn vào những con số, Ronaldo gần như chinh phục mọi đỉnh cao mà một cầu thủ có thể nghĩ tới. Anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá ở cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, giành vô số danh hiệu cá nhân cũng như tập thể trong màu áo Manchester United, Real Madrid hay Juventus và mới nhất là Al Nassr.

Nhưng World Cup lại là một câu chuyện khác. Kỳ World Cup đầu tiên của Ronaldo diễn ra năm 2006. Khi đó Bồ Đào Nha tiến một mạch tới bán kết và tạo ra thành tích đáng nhớ nhất của đội bóng trong thời hiện đại. Tuy nhiên, ở thời điểm ấy, vai trò thủ lĩnh tinh thần vẫn thuộc về thế hệ của Luís Figo.

Từ World Cup 2010 trở đi, Ronaldo trở thành trung tâm tuyệt đối của đội tuyển. Thế nhưng thành tích của Bồ Đào Nha lại không có sự bứt phá tương xứng. Năm 2010, họ dừng bước ở vòng 1/8. Năm 2014 còn gây thất vọng hơn khi bị loại ngay từ vòng bảng.

World Cup 2018, Bồ Đào Nha cũng chỉ kết thúc ở vòng 1/8 trước Uruguay. Thành tích tốt nhất dưới thời Ronaldo là tứ kết World Cup 2022.

Đó không phải kết quả quá tệ nhưng rõ ràng chưa phản ánh đúng vị thế của một đội bóng sở hữu một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Bản thân Ronaldo vẫn tạo ra những cột mốc đáng nể. Anh là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở năm kỳ World Cup liên tiếp. Tuy nhiên có một chi tiết đáng chú ý: phần lớn các bàn thắng của Ronaldo đều xuất hiện ở vòng bảng.

Khi bước vào các trận đấu loại trực tiếp, nơi các đội bóng cần những khoảnh khắc quyết định nhất, Ronaldo lại không để lại quá nhiều dấu ấn. Điều đó tạo nên nghịch lý khá đặc biệt: cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử bóng đá lại chưa từng thực sự bùng nổ ở những trận knock-out World Cup.

Ronaldo chịu nhiều cay đắng cùng Bồ Đào Nha.

Ronaldo cần chấp nhận thay đổi

World Cup 2026 có thể mang tới cho Ronaldo thêm cơ hội cải thiện thống kê của mình. Bồ Đào Nha rơi vào bảng đấu với Congo, Colombia và Uzbekistan. Đây không phải bảng đấu quá khó với đội bóng châu Âu.

Ronaldo hoàn toàn có khả năng nối dài kỷ lục ghi bàn tại World Cup nếu tận dụng tốt các cơ hội ở vòng bảng. Nhưng vấn đề lớn hơn lại nằm ở giai đoạn sau đó.

Ronaldo sẽ bước vào giải đấu ở tuổi 41. Dù vẫn duy trì khả năng săn bàn đáng nể, anh không còn là mẫu cầu thủ có thể liên tục di chuyển, pressing hoặc tạo đột biến bằng những pha bứt tốc như thời đỉnh cao.

Điều đó khiến HLV Roberto Martinez phải đối mặt với bài toán khó. Ông có thể tiếp tục xây dựng đội bóng xoay quanh Ronaldo như nhiều năm trước. Nhưng nếu quá phụ thuộc vào số 7, Bồ Đào Nha có thể đánh mất sự linh hoạt cần thiết.

World Cup 2022 là ví dụ rõ ràng. Khi HLV tiền nhiệm Fernando Santos quyết định để Ronaldo ngồi dự bị ở các trận đấu cuối, Bồ Đào Nha bất ổn từ trong đến ngoài sân và bị loại bởi Morocco.

Lần này, có lẽ giải pháp hợp lý hơn không nằm ở việc loại bỏ Ronaldo mà là tìm cách thay đổi vai trò thái độ của anh. Hãy giúp Ronaldo ghi bàn tại vòng bảng để thỏa cơn khát kỷ lục. Sau đó thuyết phục Ronaldo chịu hợp tác toàn diện một cách tích cực vì cái chung.

World Cup 2026 vì thế có thể không được quyết định bởi việc Ronaldo ghi thêm bao nhiêu bàn thắng hay có bàn ở knock-out. Điều quan trọng hơn là anh sẵn sàng hy sinh bao nhiêu vì tập thể. Đôi khi thử thách cuối cùng của những cầu thủ vĩ đại không phải là tiếp tục ghi bàn, mà là học cách chiến thắng bản thân.