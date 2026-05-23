Ronaldo kiếm tiền nhiều nhất giới thể thao năm thứ 4 liên tiếp

Cristiano Ronaldo tiếp tục khẳng định vị thế số một ngoài sân cỏ khi đứng đầu danh sách VĐV kiếm tiền nhiều nhất thế giới năm 2026 do Forbes công bố.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp siêu sao người Bồ Đào Nha giữ ngôi đầu với tổng thu nhập lên tới 300 triệu USD . Xếp ngay sau Ronaldo là võ sĩ quyền Anh Canelo Alvarez với 170 triệu USD .

Theo Forbes, phần lớn thu nhập của võ sĩ người Mexico đến từ tiền thượng đài, chiếm khoảng 160 triệu USD , trong khi 10 triệu USD còn lại đến từ tài trợ và các hoạt động ngoài võ đài.

Ở nhóm những ngôi sao thể thao kiếm tiền nhiều nhất hành tinh, Lionel Messi đứng thứ 3 với 140 triệu USD . Theo sau là siêu sao NBA LeBron James với 137,8 triệu USD và hiện tượng bóng chày Nhật Bản Shohei Ohtani với 127,6 triệu USD .

Một cái tên đáng chú ý khác là Jake Paul đứng thứ 23 với 70 triệu USD dù trải qua năm thi đấu nhiều biến động. Võ sĩ kiêm influencer người Mỹ thắng Julio Cesar Chavez Jr trước khi bị Anthony Joshua hạ knock-out cuối năm ngoái.

Danh sách của Forbes tiếp tục cho thấy sức hút khổng lồ của các siêu sao thể thao toàn cầu. Ở đó, bóng đá, quyền Anh và bóng rổ vẫn là những mỏ vàng mang lại nguồn thu khủng cả trong lẫn ngoài sân đấu.

Danh sách VĐV kiếm tiền nhiều nhất thế giới ăm 2026.

