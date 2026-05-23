Podolski giải nghệ

  • Thứ bảy, 23/5/2026 07:34 (GMT+7)
Tiền đạo kỳ cựu Lukas Podolski chính thức tuyên bố giải nghệ sau mùa giải này.

Thông báo được Podolski đăng tải trên trang cá nhân hôm 23/5. Trận đấu sân nhà của Gornik Zabrze, đội chủ quản của Podolski, trước Radomiak Radom cuối tuần này, sẽ là lần cuối cùng tiền đạo người Đức ra sân trong vai trò cầu thủ.

Quyết định chia tay sân cỏ không gây nhiều bất ngờ khi chỉ hai ngày trước đó, Podolski đã chính thức trở thành ông chủ của CLB Ba Lan mà anh gắn bó từ năm 2021.

Trong đoạn video chia tay, Podolski lần lượt đặt lên bàn những chiếc áo đấu của tất cả CLB anh từng khoác áo trước khi kết thúc bằng câu nói quen thuộc đầy hài hước: “Vậy là xong một ngày làm việc”. Gornik Zabrze cũng gửi lời tri ân tới huyền thoại của đội bóng: “Cảm ơn mọi thứ, Poldi, và chúc may mắn trên hành trình mới”.

Podolski trưởng thành từ lò đào tạo của Cologne trước khi nổi danh tại Bundesliga. Anh từng khoác áo Bayern Munich và giành cú đúp quốc nội năm 2008. Trong màu áo tuyển Đức, Podolski có 130 lần ra sân và ghi 49 bàn thắng, thành tích chỉ xếp sau Miroslav Klose và Gerd Muller trong lịch sử đội tuyển quốc gia.

Ngoài Đức, chân sút thuận chân trái này còn thi đấu cho Arsenal, Inter Milan, Galatasaray, Vissel Kobe và Antalyaspor. Trước khi giải nghệ, anh kịp hoàn thành mục tiêu cuối cùng khi giúp Gornik Zabrze giành cúp quốc nội Ba Lan, qua đó trở thành nhà vô địch quốc gia ở 5 giải đấu khác nhau.

Duy Luân

    Lukas Josef Podolski

    Lukas Josef Podolski là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Đức gốc Ba Lan, thường thi đấu ở vị trí tiền đạo. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của FC Koln nhưng sự nghiệp của anh chỉ thực sự bước lên đỉnh cao mới sau khi chuyển tới khoác áo những đội bóng hàng đầu châu Âu như Bayern Munich (2006-2009) hay Arsenal (2012-2015). Trong màu áo tuyển Đức, Podolski đã có 130 lần ra sân và ghi được 49 bàn thắng. Thành tích lớn nhất của anh trên bình diện quốc tế phải kể đến chức vô địch World Cup 2014.

    Bạn có biết: Podolski là cầu thủ trẻ nhất trong thành phần tuyển Đức tham dự Euro 2004.

    • Ngày sinh: 4/6/1985
    • Nơi sinh: Gliwice, Ba Lan
    • Chiều cao: 1.82 m

Real Madrid quyết có Enzo Fernandez

Real Madrid được cho đã sẵn sàng nhập cuộc để chiêu mộ Enzo Fernandez giữa bối cảnh tương lai của tiền vệ người Argentina tại Chelsea ngày càng trở nên mờ mịt.

