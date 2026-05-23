Ronaldo nhận khoản thưởng khổng lồ sau chức vô địch của Al Nassr

  • Thứ bảy, 23/5/2026 05:47 (GMT+7)
Cristiano Ronaldo chuẩn bị nhận khoản thưởng trị giá khoảng 33 triệu USD sau khi cùng Al Nassr giành chức vô địch Saudi Pro League mùa 2025/26.

Theo The Touchline, khoản thưởng dành cho siêu sao người Bồ Đào Nha bao gồm nhiều điều khoản khác nhau trong hợp đồng với Al Nassr. Trong đó, có khoản thưởng cho việc gia hạn hợp đồng mùa 2026/27, thưởng thành tích cá nhân dựa trên số bàn thắng và kiến tạo cùng tiền thưởng cho chức vô địch quốc nội.

Ronaldo lại bỏ túi khoản tiền khủng.

Mùa vừa qua, Ronaldo tiếp tục đóng vai trò đầu tàu của Al Nassr. Dù đã bước sang tuổi 41, cựu tiền đạo Manchester United và Real Madrid vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng, góp công lớn giúp đội bóng Riyadh vượt qua các đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua vô địch Saudi Pro League.

Danh hiệu quốc nội này cũng mang ý nghĩa đặc biệt với Ronaldo trong bối cảnh anh chịu nhiều áp lực sau những mùa giải chưa thể giúp Al Nassr thống trị bóng đá Saudi Arabia. Những hình ảnh cảm xúc của CR7 sau thời khắc đăng quang nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và tạo nên nhiều tranh luận.

Khoản thưởng 33 triệu USD thể hiện mức độ đãi ngộ cực lớn mà Al Nassr dành cho Ronaldo. Đây cũng là minh chứng cho tầm ảnh hưởng cả về chuyên môn lẫn thương mại của chân sút người Bồ Đào Nha tại Saudi Arabia.

Hiện Ronaldo vẫn chưa đưa ra phát biểu chính thức về các thông tin liên quan đến tiền thưởng và hợp đồng mới cùng Al Nassr. Ngôi sao người Bồ Đào Nha vừa ghi 2 bàn vào lưới Damac, góp phần vào chiến thắng 4-1 tại vòng đấu quyết định, giúp Al Nassr lên ngôi Saudi Pro League 2025/26. Đây cũng là bàn thứ 28 trong mùa giải của ngôi sao người Bồ Đào Nha, phong độ không thể ấn tượng hơn ở độ tuổi 41.

28 bàn thắng sau 30 lần ra sân cho Al Nassr mùa giải 2025/26. Ronaldo đến World Cup 2026 với thông số của một cầu thủ đang vào đoạn chín của sự nghiệp chứ không phải người 41 tuổi.

Thái Viên

Ronaldo Cristiano Ronaldo Al Nassr Bồ Đào Nha

