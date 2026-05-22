Ronaldo đau khổ tột cùng

Joao Felix tiết lộ những áp lực khủng khiếp mà Cristiano Ronaldo phải chịu đựng trong hành trình chinh phục chức vô địch Saudi Pro League cùng Al Nassr.

Felix chia sẻ: "Cristiano luôn khao khát giành chức vô địch đầu tiên tại đây, đặc biệt là Saudi Pro League. Tôi ở cạnh mỗi ngày nên hiểu rõ anh ấy đau khổ tột cùng và áp lực thế nào. Tôi ôm anh ấy sau trận vì biết danh hiệu này có ý nghĩa lớn ra sao".

Felix cũng thừa nhận từng đối mặt nhiều nghi ngờ khi quyết định gia nhập Al Nassr hè năm ngoái. Tuy nhiên, ngôi sao người Bồ Đào Nha cho rằng đây là lựa chọn hoàn hảo trong sự nghiệp khi anh nhanh chóng hòa nhập và có mùa giải bùng nổ nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Tiền vệ 26 tuổi nhấn mạnh việc vô địch tại Saudi Arabia không hề dễ dàng như nhiều người tưởng tượng: "Ở Bồ Đào Nha, có lẽ mọi người không hiểu hết sự cạnh tranh tại đây. Có rất nhiều áp lực ngoài bóng đá và Al Nassr cũng không phải CLB dễ thống trị giải đấu".

Khép lại mùa giải đáng nhớ, Ronaldo và Felix sẽ nhanh chóng hội quân cùng tuyển Bồ Đào Nha từ ngày 1/6 để chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026. Họ nằm cùng bảng với CHDC Congo, Uzbekistan và Colombia.

Rạng sáng 22/5, Ronaldo cùng đồng đội đánh bại Damac 4-1 ở vòng cuối để trở thành nhà vô địch Saudi Pro League. Sau 7 năm, Al Nassr mới lại giành chức vô địch quốc gia. Với cá nhân Ronaldo, đây là lần đầu tiên anh nâng cao một chiếc cúp ở cấp câu lạc bộ kể từ khi rời Juventus.

