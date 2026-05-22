Al Nassr muốn đưa Guardiola dẫn dắt Ronaldo

Al Nassr được cho là đã liên hệ với Pep Guardiola với tham vọng tạo ra màn hợp tác lịch sử cùng Cristiano Ronaldo tại Saudi Arabia.

Ronaldo vẫn còn hợp đồng với Al Nassr.

Theo truyền thông Saudi Arabia, Al Nassr đã bắt đầu tiếp cận Pep Guardiola ngay sau chức vô địch Saudi Pro League mùa 2025/26. Mục tiêu của đội bóng này là đưa chiến lược gia người Tây Ban Nha về dẫn dắt Cristiano Ronaldo trong giai đoạn cuối sự nghiệp.

Thông tin được chính Josep Maria Orobitg, người đại diện của Guardiola, xác nhận với tờ Okaz.

“Đã có liên hệ cách đây khoảng một tháng rưỡi, nhưng mới chỉ dừng ở mức thăm dò, chưa có cam kết hay đề nghị chính thức nào”, Orobitg cho biết.

Trước đó, nhiều nguồn tin tiết lộ Al Nassr sẵn sàng trả gần 130 triệu euro mỗi mùa để thuyết phục Guardiola tới Saudi Arabia. Tuy nhiên, phía người đại diện của Pep phủ nhận con số này.

“Không tới mức đó đâu”, Orobitg chia sẻ.

Không chỉ Al Nassr, Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia cũng được cho là đã liên hệ với Guardiola trong thời gian gần đây. Sau khi bổ nhiệm Georgios Donis thay Hervé Renard hồi tháng 4, bóng đá Saudi Arabia vẫn muốn đưa về một HLV đẳng cấp thế giới cho các dự án dài hạn.

Dù vậy, khả năng Guardiola rời Manchester City lúc này vẫn chưa rõ ràng. HLV người Tây Ban Nha còn hợp đồng với đội chủ sân Etihad tới năm 2027 nhưng liên tục xuất hiện tin đồn chia tay sau mùa giải 2025/26.

Khi được hỏi về tương lai, Guardiola vẫn giữ thái độ khá kín tiếng.

“Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi vẫn còn một năm hợp đồng”, Pep trả lời truyền thông Anh gần đây.

Nếu thương vụ thành hiện thực, bóng đá thế giới sẽ lần đầu chứng kiến Guardiola và Cristiano Ronaldo làm việc cùng nhau. Trong quá khứ, hai người từng là đối thủ lớn ở La Liga khi Pep dẫn dắt Barcelona còn Ronaldo khoác áo Real Madrid.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn là trung tâm trong kế hoạch phát triển của Al Nassr, cả về chuyên môn lẫn hình ảnh thương mại. Sau khi giúp đội bóng chấm dứt cơn khát vô địch Saudi Pro League kéo dài 7 năm, siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục được xem là biểu tượng lớn nhất của giải đấu.