FIFA gây tranh cãi với kế hoạch World Cup 64 đội

  • Thứ sáu, 22/5/2026 16:29 (GMT+7)
FIFA cân nhắc bước đi gây chấn động khi tiếp tục nghiên cứu khả năng nâng số đội tham dự World Cup 2030 lên 64 đội.

Động thái của FIFA được thúc đẩy bởi đề xuất từ Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL), với mục tiêu mở rộng cơ hội cho các đội tuyển ít tên tuổi hơn được góp mặt ở sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.

FIFA vấp phải không ít chỉ trích với các ý kiến cho rằng việc mở rộng quy mô lên 64 đội là phi lý và làm giảm chất lượng giải đấu. Tuy nhiên, cơ quan quyền lực của bóng đá thể giới vẫn tiếp tục thúc đẩy các cuộc thảo luận.

Nếu được thông qua, năm 2030 sẽ là lần mở rộng quy mô mạnh mẽ nhất trong lịch sử World Cup hiện đại, sau khi giải đấu tăng lên 48 đội từ năm 2026.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino được cho ủng hộ mạnh mẽ triết lý toàn cầu hóa bóng đá, coi World Cup không chỉ là giải đấu đỉnh cao mà còn là ngày hội của mọi quốc gia trên thế giới.

Tuy nhiên, kế hoạch mở rộng đang trong giai đoạn xem xét và chưa có quyết định cuối cùng. Cơ cấu chính thức của World Cup 2030 dự kiến chỉ được chốt vào cuối tháng 7/2026, sau nhiều cuộc thảo luận giữa các Liên đoàn thành viên.

World Cup 2026 tại Bắc Mỹ được xem là phép thử quan trọng cho mô hình 48 đội, đồng thời cũng là bàn đạp để FIFA đánh giá khả năng tiến xa hơn trong tương lai.

Minh Nghi

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

Ronaldo da san sang cho World Cup 2026 hinh anh

Ronaldo đã sẵn sàng cho World Cup 2026

10:09 22/5/2026

0

28 bàn thắng sau 30 lần ra sân cho Al Nassr mùa giải 2025/26. Ronaldo đến World Cup 2026 với thông số của một cầu thủ đang vào đoạn chín của sự nghiệp chứ không phải người 41 tuổi.

