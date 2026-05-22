Con trai Ronaldo lập cú đúp

  • Thứ sáu, 22/5/2026 09:07 (GMT+7)
Rạng sáng 22/5, Cristiano Ronaldo Jr tỏa sáng rực rỡ giúp U16 Bồ Đào Nha đánh bại Hy Lạp với tỷ số 3-0.

Tại giải phát triển U16 UEFA ở Braganca (Bồ Đào Nha), tài năng trẻ 15 tuổi thi đấu cực kỳ nổi bật. Cristiano Jr mở tỷ số phút thứ 5 bằng pha đánh đầu mạnh mẽ trước khi tận dụng sai lầm của thủ môn Hy Lạp để hoàn tất cú đúp ở phút 52.

Bàn thắng còn lại của U16 Bồ Đào Nha được ghi do công của Goncalo Silva. Chiến thắng giúp Bồ Đào Nha cùng Italy dẫn đầu giải đấu với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận. Hai đội sẽ chạm trán ở lượt cuối để tranh chức vô địch.

Đây là lần thứ 3 Ronaldo Jr được triệu tập lên U16 Bồ Đào Nha và để lại dấu ấn ngày càng rõ nét. Trước đó, cầu thủ trẻ cùng đội tuyển giành chức vô địch giải quốc tế Algarve hồi tháng 2 và Federation Cup vào tháng 10 năm ngoái.

Hiện tại, Ronaldo Jr thi đấu cho đội trẻ Al Nassr. Cậu cũng trải qua quãng thời gian đào tạo tại học viện của Juventus và Manchester United, theo bước chân của người cha Cristiano Ronaldo. Đáng chú ý, Ronaldo Jr được cho là có thể gia nhập lò đào tạo Real Madrid hè này.

Dù vẫn còn rất trẻ, Ronaldo Jr cho thấy những tín hiệu đầy hứa hẹn. Tốc độ, khả năng chọn vị trí và bản năng săn bàn giúp cậu trở thành một trong những cái tên được chú ý nhất ở lứa U16 Bồ Đào Nha hiện tại.

Minh Nghi

