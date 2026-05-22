Khoảnh khắc 'triệu view' của Ronaldo

Khoảnh khắc tiền đạo Cristiano Ronaldo nâng cao chức vô địch Saudi Pro League cùng Al Nassr rạng sáng 22/5 đang gây bão trên mạng xã hội.

Trong buổi lễ trao cúp sau chiến thắng 4-1 của Al Nassr trước Damac, Ronaldo xuất hiện với gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt và cử chỉ lại khiến người hâm mộ chú ý. Khi cầm chiếc cúp vô địch trên tay, CR7 khẽ nhún vai và đưa ra biểu cảm như muốn đáp trả tất cả những hoài nghi từng hướng về anh suốt thời gian qua.

Trước khi cùng Al Nassr bước lên ngôi vương, Ronaldo từng đối mặt với vô số lời dè bỉu. Nhiều ý kiến cho rằng tiền đạo 41 tuổi đã hết thời, không còn đủ khả năng tạo khác biệt và nên sớm giải nghệ sau khi chuyển sang Saudi Arabia thi đấu. Không ít người xem đây là dấu chấm hết cho sự nghiệp đỉnh cao của huyền thoại từng 5 lần giành Quả bóng vàng.

Tuy nhiên, Ronaldo đáp trả theo cách quen thuộc nhất: chiến thắng. Anh góp công lớn giúp Al Nassr chấm dứt cơn khát vô địch quốc gia kéo dài suốt 7 năm. Danh hiệu này cũng đánh dấu chiếc cúp thứ 37 trong sự nghiệp lẫy lừng của chân sút người Bồ Đào Nha.

Điều khiến khoảnh khắc ấy trở nên đặc biệt nằm ở thông điệp mà Ronaldo gửi đi. Không cần phát biểu dài dòng, chỉ một cái nhún vai cùng ánh mắt đầy tự tin cũng đủ cho thấy CR7 vẫn luôn là biểu tượng của tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc.

Trên mạng xã hội, khoảnh khắc đắt giá này đã thu hút hàng triệu lượt xem và được chia sẻ rộng rãi. Đa phần người hâm mộ cho rằng Ronaldo vẫn giữ sự ngạo nghễ quen thuộc của một siêu sao sau khi giành danh hiệu lớn.

Ở tuổi 41, Ronaldo có thể không còn ở đỉnh cao phong độ như thời kỳ khoác áo Real Madrid hay MU, nhưng khát khao chiến thắng và bản lĩnh của một nhà vô địch trong anh vẫn chưa bao giờ biến mất.

