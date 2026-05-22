Đội trưởng Tottenham gây tranh cãi dữ dội

Trung vệ Cristian Romero của Tottenham vướng tranh cãi khi không góp mặt ở trận đấu quyết định tấm vé trụ hạng tại vòng cuối Premier League gặp Everton hôm 24/5.

Romero gây phẫn nộ.

Tottenham hiện chỉ cần giành thêm một điểm để chắc chắn trụ hạng. Đội bóng Bắc London đang hơn West Ham hai điểm trước vòng đấu cuối, đồng thời sở hữu hiệu số bàn thắng bại vượt trội. Điều đó đồng nghĩa Spurs chỉ xuống hạng nếu thất bại trước Everton và West Ham đánh bại Leeds United.

Dù vậy, điều khiến người hâm mộ bất ngờ là việc Romero sẽ không có mặt trên khán đài sân Tottenham để cổ vũ đội bóng. Theo tiết lộ của chuyên gia bóng đá Nam Mỹ, Tim Vickery, trung vệ người Argentina sẽ trở về quê nhà để theo dõi trận đấu giữa Belgrano và River Plate tại giải VĐQG Argentina.

Belgrano chính là đội bóng thời niên thiếu của Romero, nơi anh bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp và vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt. CLB này đang đứng trước cơ hội lịch sử khi cạnh tranh chức vô địch Argentina lần đầu tiên trong lịch sử tồn tại. Đối thủ của họ là River Plate, đội bóng giàu thành tích bậc nhất Nam Mỹ.

Chuyên gia Tim Vickery cho biết đây là trận đấu mang ý nghĩa rất lớn với người hâm mộ Argentina, đặc biệt khi Belgrano từng góp phần khiến River Plate xuống hạng cách đây 15 năm trong trận play-off nổi tiếng.

Về phía Tottenham, Romero hiện vẫn đang điều trị chấn thương đầu gối gặp phải trong thất bại trước Sunderland hồi tháng 4 và chưa thể trở lại thi đấu. Dù vậy, việc đội trưởng không trực tiếp đồng hành cùng đội bóng trong trận đấu quyết định của mùa giải vẫn gây ra nhiều tranh cãi.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV nổi giận với hành động của Romero. Một tài khoản viết: “Hãy tước băng đội trưởng của anh ta ngay”. CĐV khác bình luận: “Bỏ mặc đội bóng để về quê nhà ở thời điểm quyết định, Romero đang nghĩ gì vậy?”. Một fan khác nhận xét: “Nếu Tottenham rớt hạng, Romero cũng nên chuyển sang đội bóng khác”.

Phong độ của Tottenham thời gian gần đây không quá tệ khi họ chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trong khi đó, West Ham bước vào vòng cuối với chuỗi 3 trận thua liên tiếp và hy vọng phép màu sẽ xảy ra để đẩy Tottenham xuống Championship.

