Phản ứng của sếp VFF khi U17 Việt Nam cùng bảng tuyển Bỉ

  • Thứ sáu, 22/5/2026 06:55 (GMT+7)
Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú khẳng định VFF sẽ hỗ trợ tối đa để U17 Việt Nam chuẩn bị tốt nhất, từ tập huấn đến thi đấu quốc tế trước khi tham dự World Cup.

VFF sẽ tạo điều kiện tối đa cho U17 Việt Nam chuẩn bị dự World Cup. Ảnh: VFF.

Tối 21/5, FIFA đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng U17 World Cup 2026. Theo kết quả, U17 Việt Nam vào bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand. Đây là bảng đấu được đánh giá có tính cạnh tranh cao khi hội tụ các đại diện đến từ ba nền bóng đá giàu thể lực, tổ chức và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Đánh giá về kết quả này, Phó chủ tịch VFF, Trần Anh Tú cho rằng các đối thủ ở bảng G là thử thách không nhỏ với U17 Việt Nam. Tuy nhiên, việc góp mặt tại World Cup đã là thành tích rất tốt, đây không chỉ là cơ hội để các cầu thủ cọ xát mà còn giúp họ trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm và rèn bản lĩnh thi đấu ở môi trường đỉnh cao.

“Việc góp mặt tại World Cup đã là cột mốc lịch sử rất đáng tự hào đối với bóng đá Việt Nam. Quan trọng hơn, đây sẽ là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ tiếp tục trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định bản lĩnh ở sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U17”, Phó chủ tịch Trần Anh Tú đánh giá.

Trước yêu cầu chuyên môn của giải đấu, VFF khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với ban huấn luyện nhằm xây dựng kế hoạch tập huấn bài bản, tăng cường các trận đấu giao hữu quốc tế để nâng cao trình độ chuyên môn, thể lực và tâm lý thi đấu cho các cầu thủ: “VFF tin tưởng U17 Việt Nam với sự chuẩn bị tốt nhất sẽ thể hiện hình ảnh tích cực của bóng đá trẻ Việt Nam tại đấu trường U17 thế giới”.

U17 World Cup 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12 tại Qatar với 48 đội tham dự. Các đội được chia thành 12 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. 24 đội nhất, nhì bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng knock-out.

Kiều Oanh

