Kịch bản để U17 Việt Nam vào vòng knock-out World Cup 2026

Nếu thắng U17 New Zealand và tránh thua đậm trước 2 đối thủ còn lại, U17 Việt Nam có thể mơ về tấm vé lịch sử vào vòng knock-out World Cup 2026.

U17 Việt Nam vẫn có cơ hội đi tiếp.

U17 Việt Nam bước vào U17 World Cup 2026 với vị thế của một trong những đội bị đánh giá thấp nhất giải. Tuy nhiên, cánh cửa vượt qua vòng bảng với đại diện Việt Nam không hẳn khép lại.

Lá thăm đưa U17 Việt Nam vào bảng đấu gồm Mali, Bỉ và New Zealand. Trong đó, Mali và Bỉ được xem là ứng viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng nhờ nền tảng thể lực và lứa cầu thủ giàu tiềm năng. Điều đó biến trận đấu với New Zealand trở thành "chung kết" thật sự với thầy trò HLV Cristiano Roland.

Theo thể thức mới của U17 World Cup, ngoài 2 đội đứng đầu mỗi bảng, 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt cũng giành vé vào vòng knock-out. Đây là cơ hội để các đội bóng bị đánh giá thấp tạo nên bất ngờ.

Ở U17 World Cup 2025, mốc 3 điểm đủ mở ra hy vọng đi tiếp nếu hiệu số không quá tệ. Tại kỳ giải năm 2025, CHDCND Triều Tiên, Ai Cập, Uganda và Paraguay giành quyền đi tiếp với 4 điểm. Riêng Morocco, CH Czech, Tunisia và Mexico có 3 điểm và hiệu số tốt nên vẫn vượt qua vòng bảng.

Đáng chú ý, U17 Indonesia từng tạo dấu ấn khi giành chiến thắng ở vòng bảng, nhưng bị loại vì hiệu số bàn thắng bại quá thấp sau những trận thua đậm. Đó cũng là bài học lớn cho U17 Việt Nam.

Muốn nuôi hy vọng làm nên lịch sử, mục tiêu thực tế nhất với U17 Việt Nam là đánh bại New Zealand để có ít nhất 3 điểm. Quan trọng không kém là hạn chế số bàn thua trước Mali và Bỉ.

Ở các giải bóng đá trẻ, mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Nếu biết tận dụng cơ hội và giữ được sự lì lợm cần thiết, giấc mơ vượt qua vòng bảng hoàn toàn không phải nhiệm vụ bất khả thi với U17 Việt Nam.

Thành tích của đội xếp thứ 3 ở World Cup 2025.