U17 Việt Nam cùng bảng Bỉ tại World Cup 2026

Sự chú ý đổ dồn về lễ bốc thăm vòng bảng World Cup U17 2026, sự kiện diễn ra vào lúc 21h00 ngày 21/5 tại trụ sở FIFA ở Zurich (Thụy Sĩ).

Kết quả bốc thăm vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Lá thăm may rủi đưa U17 Việt Nam vào bảng G cùng Mali, New Zealand và Bỉ. Đây là bảng đấu được dự đoán nhiều khó khăn khi Mali được đánh giá cao. Nhà đương kim á quân châu Phi đã giành ngôi á quân thế giới năm 2015, vị trí thứ 4 năm 2017 và thứ 3 tại giải đấu diễn ra vào năm 2023.

U17 New Zealand và Bỉ cũng là những đối thủ khó nhằn. Lứa cầu thủ trẻ của Bỉ đang quyết tâm đổi màu huy chương sau thành tích tốt nhất là vị trí thứ 3 chung cuộc tại giải đấu năm 2015. Trong khi đó, U17 New Zealand - nhà vô địch châu Đại Dương 10 lần liên tiếp, cũng muốn vượt qua vòng bảng sau 4 lần liên tiếp bị loại sớm.

Tại VCK U17 World Cup 2026 diễn ra từ ngày 19/11 tại Qatar, 2 đội dẫn đầu ở mỗi bảng cùng 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Theo đó, Lê Sỹ Bách cùng đồng đội hoàn toàn có quyền mơ về khả năng lập kỳ tích ngay trong lần đầu dự World Cup.

U17 Việt Nam đứng trước thử thách.

World Cup U17 2026 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi FIFA nâng số đội tham dự lên 48. Với tư cách chủ nhà, Qatar được xếp vào nhóm hạt giống số 1. Châu Á có tổng cộng 9 đại diện góp mặt, bao gồm 8 đội vượt qua vòng chung kết U17 châu Á cùng Qatar. Trong khi đó, châu Âu đóng góp 11 suất, châu Phi có 10 đội, CONCACAF sở hữu 8 vé, Nam Mỹ có 7 đại diện và châu Đại Dương góp mặt với 3 đội.

Dù bị đánh giá thấp do nằm ở nhóm hạt giống cuối cùng, việc góp mặt tại World Cup U17 vẫn được xem là cột mốc đáng nhớ với bóng đá trẻ Việt Nam. Đây không chỉ là cơ hội cọ xát với những nền bóng đá hàng đầu mà còn là dịp để các tài năng trẻ tích lũy kinh nghiệm cho tương lai.