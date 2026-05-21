Bi kịch bóng đá của Ter Stegen

Chấn thương dai dẳng khiến thủ thành Marc-Andre ter Stegen lỡ hẹn với World Cup 2026.

HLV Julian Nagelsmann điền tên Manuel Neuer vào danh sách tuyển Đức dự World Cup 2026, bất chấp việc thủ thành kỳ cựu từng tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia hồi năm 2024. Nguyên nhân dẫn đến bước ngoặt này đến từ chấn thương dai dẳng của Ter Stegen, người trải qua mùa giải đầy ám ảnh cùng Barcelona và Girona.

Ter Stegen từng được kỳ vọng sẽ là lựa chọn số một của tuyển Đức tại World Cup 2026. Tuy nhiên, vấn đề thể lực trở thành trở ngại lớn, khiến sự nghiệp của thủ thành này rơi vào giai đoạn khó khăn. Sau khi chuyển đến Girona theo dạng cho mượn để tìm lại cảm giác thi đấu hồi tháng 1, Ter Stegen tiếp tục dính chấn thương gân kheo chỉ trong trận đấu thứ hai.

Trong hai năm gần nhất, Ter Stegen phải nghỉ tổng cộng 441 ngày và bỏ lỡ tới 92 trận đấu cho cả Barcelona lẫn tuyển Đức.

Ter Stegen không kịp bình phục chấn thương.

Khởi đầu cho chuỗi ngày đen tối là vấn đề ở lưng dưới vào cuối năm 2023. Chưa kịp hồi phục hoàn toàn, anh lại gặp cú sốc lớn hơn khi dính chấn thương gân kheo ở trận gặp Oviedo tại La Liga vào ngày 31/1 và buộc phải lên bàn mổ.

Trong khi Ter Stegen vật lộn với quá trình hồi phục, Neuer lại thể hiện phong độ ổn định trong màu áo Bayern. Điều đó khiến HLV Nagelsmann quyết định gọi thủ thành kỳ cựu trở lại tuyển Đức cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

HLV Nagelsmann từng cho biết ông đặt niềm tin vào sự trở lại của Ter Stegen, nhưng điều đó không thành hiện thực. “Tôi có kế hoạch để Ter Stegen thi đấu khi cậu ấy khỏe mạnh. Tất nhiên, cậu ấy cần được ra sân thường xuyên, và cậu ấy biết điều đó”, HLV tuyển Đức chia sẻ.

Bi kịch lớn nhất trong sự nghiệp của Ter Stegen có lẽ không nằm ở những chấn thương liên tiếp, mà ở việc suốt nhiều năm đỉnh cao, anh vẫn mãi sống dưới cái bóng quá lớn của Neuer. Ngay khi cơ hội bước ra ánh sáng tại World Cup 2026 xuất hiện, số phận lại một lần nữa quay lưng với anh.

