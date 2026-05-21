Thời điểm Liverpool sa thải HLV Slot

Sau mùa giải 2025/26 gây thất vọng, ban lãnh đạo Liverpool đang cân nhắc sa thải HLV Arne Slot.

Liverpool xem xét sa thải HLV Slot. Ảnh: Reuters.

Dù từng nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ giới chủ Fenway Sports Group, HLV Slot hiện đối mặt áp lực rất lớn sau khi Liverpool thua tới 12 trận trên mọi đấu trường và chưa chính thức giành vé dự Champions League mùa sau.

Nhà báo Chris Royce tiết lộ ban lãnh đạo “The Kop” đã thảo luận và quyết định không tiếp tục gắn bó với Slot ở mùa giải 2026/27. Quyết định được cho là được đưa ra sau các cuộc trao đổi với nhóm cầu thủ trụ cột trong phòng thay đồ. Tuy nhiên, Liverpool dự kiến chỉ công bố tương lai của Slot sau trận cuối cùng mùa giải gặp Brentford.

Diễn biến này càng gây chú ý khi Liverpool trước đó bỏ lỡ cơ hội bổ nhiệm Xabi Alonso, người vừa cập bến Chelsea. Trong bối cảnh nhiều đội bóng Premier League thay đổi HLV, từ Bournemouth đến Crystal Palace, áp lực tại Anfield ngày càng lớn.

Một trong những nguyên nhân khiến tương lai của Slot lung lay đến từ mối quan hệ không êm đẹp với Mohamed Salah. Sau thất bại trước Aston Villa, tiền đạo người Ai Cập đăng tải thông điệp đầy ẩn ý trên mạng xã hội, nhấn mạnh Liverpool cần trở lại là “đội bóng tấn công khiến mọi đối thủ e ngại”.

Theo truyền thông Anh, bài đăng của Salah nhận được sự hưởng ứng từ nhiều cầu thủ Liverpool như Andy Robertson, Dominik Szoboszlai hay Curtis Jones. Cựu cầu thủ Liverpool, Jermaine Pennant, cũng công khai kêu gọi đội bóng sa thải Slot sau hàng loạt thống kê tệ hại mùa này.

Tương lai của Slot tại sân Anfield vì thế đang trở nên mờ mịt khi đội bóng vùng Merseyside sắp khép lại mùa giải hiện tại.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights MU 3-2 Liverpool Tối 3/5, MU đả bại Liverpool với tỷ số 3-2 thuộc vòng 35 Premier League.