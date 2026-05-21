Lộ diện tân binh đầu tiên của MU với giá 45 triệu euro

MU tiến gần tới bản hợp đồng đầu tiên trong hè 2026 khi tiền vệ Ederson được cho là đồng ý cập bến sân Old Trafford.

Ederson sẵn sàng gia nhập MU.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, MU sẽ tiếp tục đàm phán với Atalanta trong những ngày tới để hoàn tất thương vụ. "Ederson nằm trong danh sách ưu tiên nâng cấp tuyến giữa của "Quỷ đỏ". Cầu thủ sẵn sàng gia nhập MU", nhà báo người Italy thông tin.

Nguồn tin từ Anh cho biết tiền vệ người Brazil được bật đèn xanh với đề nghị khó chối từ từ MU, gồm mức lương khoảng 100.000 bảng/tuần. Vấn đề còn lại nằm ở mức phí chuyển nhượng. Atalanta yêu cầu khoảng 45 triệu euro cho cầu thủ chỉ còn 12 tháng hợp đồng.

Trước đó, Atletico Madrid từng quan tâm tới Ederson nhưng rút lui vì mức giá quá cao. Tuy nhiên, MU được cho là tự tin có thể hoàn tất thương vụ trong bối cảnh đội bóng chuẩn bị bước vào cuộc cải tổ lớn.

Tuyến giữa được xem là khu vực cần thay đổi lớn nhất tại Old Trafford. Casemiro rời CLB khi hợp đồng hết hạn cuối tháng 6, trong khi Manuel Ugarte cũng có thể chia tay đội bóng sau quãng thời gian gây thất vọng kể từ khi cập bến từ PSG.

Với khả năng tranh chấp mạnh mẽ, nguồn năng lượng dồi dào và kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao tại Serie A, Ederson được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch tái thiết của MU cho mùa giải mới.

Những khoảnh khắc cuối cùng của Casemiro tại Old Trafford Chiến thắng 3-2 trước Nottingham Forest tại vòng 37 Premier League 2025/26 là lần cuối chúng ta thấy Casemiro thi đấu tại ''Nhà hát của những giấc mơ'' trong màu áo ''Quỷ đỏ''.