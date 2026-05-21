Real Madrid tìm 'cánh tay phải' cho Mourinho

Real Madrid đang xem xét thực hiện những thay đổi quan trọng trong cấu trúc quản lý đội bóng sau hàng loạt vấn đề nội bộ phát sinh ở mùa giải này.

Real muốn tìm người để hỗ trợ Mourinho.

Theo Marca, đội chủ sân Bernabeu muốn bổ sung một nhân vật có vai trò kết nối giữa ban huấn luyện, cầu thủ và ban lãnh đạo nhằm ổn định phòng thay đồ.

Trong nhiều tháng gần đây, cả đội ngũ huấn luyện lẫn các cầu thủ Real Madrid đều cảm thấy thiếu một người đủ uy tín để xử lý các vấn đề ngoài chuyên môn và đóng vai trò trung gian với CLB. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến bầu không khí trong phòng thay đồ xuất hiện rạn nứt, đặc biệt sau vụ căng thẳng giữa Federico Valverde và Aurelien Tchouameni trước trận “Siêu kinh điển”.

Nguồn tin nội bộ từ Madrid cho biết ý tưởng hiện tại không phải tái lập vị trí Giám đốc Thể thao, chức vụ bị bỏ trống kể từ khi Jorge Valdano rời CLB, mà là bổ nhiệm một nhà quản lý có nhiệm vụ hỗ trợ HLV và duy trì sự ổn định trong nội bộ đội bóng.

Zidane từng hỗ trợ Mourinho.

Mô hình này từng mang lại hiệu quả lớn dưới thời Jose Mourinho. Khi đó, Zinedine Zidane đóng vai trò cầu nối giữa phòng thay đồ và ban lãnh đạo sau khi trở lại CLB năm 2009. Huyền thoại người Pháp không chỉ hỗ trợ ban huấn luyện mà còn giải quyết các vấn đề ngoại giao trong nội bộ đội bóng.

Sau này, cựu trung vệ Fernando Hierro cũng đảm nhận vai trò tương tự trong nhiệm kỳ đầu tiên của HLV Carlo Ancelotti. Với cá tính mạnh và tiếng nói lớn trong phòng thay đồ, Hierro được xem là mẫu nhân vật mà Real Madrid đang thiếu ở thời điểm hiện tại.

Ban lãnh đạo “Los Blancos” tin rằng việc bổ sung một nhân vật giàu uy tín, am hiểu môi trường CLB và đủ khả năng xử lý những vấn đề nhạy cảm sẽ giúp giảm áp lực cho ban huấn luyện, đồng thời ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng trong phòng thay đồ ở mùa giải tới.

Zidane trổ tài trên sân Pickleball Đoạn clip đăng tải khoảnh khắc ngẫu hứng bên trái bóng pickleball của cựu HLV Real Madrid tối 18/5 thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ bóng đá.