MU và Liverpool lao vào cuộc chiến mới

Trung vệ Gleison Bremer trở thành mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Manchester United và Liverpool trong bối cảnh Juventus đối mặt nguy cơ bỏ lỡ Champions League.

Bremer cái tên quan trọng của tuyển Brazil ở World Cup 2026.

Manchester United và Liverpool đang theo dõi rất sát tình hình của Gleison Bremer trước kỳ chuyển nhượng hè 2026. Theo Gazzetta dello Sport, hai ông lớn Premier League đều xem trung vệ người Brazil là phương án nâng cấp hàng thủ cho mùa giải tới.

Ở tuổi 29, Bremer bước vào giai đoạn được đánh giá là hoàn thiện nhất sự nghiệp. Kể từ khi gia nhập Juventus, tuyển thủ Brazil ngày càng khẳng định vị thế thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự nhờ khả năng tranh chấp, đọc tình huống và sự ổn định trong các trận đấu lớn.

Tuy nhiên, tương lai của Bremer tại Turin đang phụ thuộc rất lớn vào khả năng Juventus giành vé dự Champions League. Trước vòng cuối Serie A, “Bà đầm già” chỉ đứng thứ sáu và đối mặt nguy cơ không thể góp mặt ở đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa tới.

Đây được xem là yếu tố có thể khiến Juventus buộc phải cân nhắc bán đi những ngôi sao giá trị nhất để cân bằng tài chính. Trong số đó, Bremer nổi lên như một trong những tài sản lớn nhất của CLB thành Turin. Hợp đồng của anh còn điều khoản giải phóng trị giá 58 triệu euro, có hiệu lực đến hè 2029.

MU đặc biệt quan tâm tới Bremer trong kế hoạch tái thiết hàng thủ. Sau nhiều mùa giải liên tục gặp vấn đề về chấn thương và sự thiếu ổn định nơi tuyến dưới, đội chủ sân Old Trafford muốn bổ sung một trung vệ giàu kinh nghiệm và có khả năng chơi bóng giàu thể lực kiểu Premier League.

Trong khi đó, Liverpool cũng xem Bremer là phương án phù hợp để làm mới hệ thống phòng ngự vốn bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển giao. Trung vệ này được cho là sẽ chỉ đưa ra quyết định cuối cùng sau World Cup 2026 cùng tuyển Brazil dưới thời Carlo Ancelotti.

Nếu Juventus không thể đảm bảo một dự án đủ sức cạnh tranh trong ngắn hạn, áp lực từ MU và Liverpool hứa hẹn sẽ còn lớn hơn nhiều trong mùa hè này.

