Thể thao

MU và Liverpool lao vào cuộc chiến mới

  • Thứ năm, 21/5/2026 05:22 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trung vệ Gleison Bremer trở thành mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Manchester United và Liverpool trong bối cảnh Juventus đối mặt nguy cơ bỏ lỡ Champions League.

Bremer cái tên quan trọng của tuyển Brazil ở World Cup 2026.

Manchester UnitedLiverpool đang theo dõi rất sát tình hình của Gleison Bremer trước kỳ chuyển nhượng hè 2026. Theo Gazzetta dello Sport, hai ông lớn Premier League đều xem trung vệ người Brazil là phương án nâng cấp hàng thủ cho mùa giải tới.

Ở tuổi 29, Bremer bước vào giai đoạn được đánh giá là hoàn thiện nhất sự nghiệp. Kể từ khi gia nhập Juventus, tuyển thủ Brazil ngày càng khẳng định vị thế thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự nhờ khả năng tranh chấp, đọc tình huống và sự ổn định trong các trận đấu lớn.

Tuy nhiên, tương lai của Bremer tại Turin đang phụ thuộc rất lớn vào khả năng Juventus giành vé dự Champions League. Trước vòng cuối Serie A, “Bà đầm già” chỉ đứng thứ sáu và đối mặt nguy cơ không thể góp mặt ở đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa tới.

Đây được xem là yếu tố có thể khiến Juventus buộc phải cân nhắc bán đi những ngôi sao giá trị nhất để cân bằng tài chính. Trong số đó, Bremer nổi lên như một trong những tài sản lớn nhất của CLB thành Turin. Hợp đồng của anh còn điều khoản giải phóng trị giá 58 triệu euro, có hiệu lực đến hè 2029.

MU đặc biệt quan tâm tới Bremer trong kế hoạch tái thiết hàng thủ. Sau nhiều mùa giải liên tục gặp vấn đề về chấn thương và sự thiếu ổn định nơi tuyến dưới, đội chủ sân Old Trafford muốn bổ sung một trung vệ giàu kinh nghiệm và có khả năng chơi bóng giàu thể lực kiểu Premier League.

Trong khi đó, Liverpool cũng xem Bremer là phương án phù hợp để làm mới hệ thống phòng ngự vốn bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển giao. Trung vệ này được cho là sẽ chỉ đưa ra quyết định cuối cùng sau World Cup 2026 cùng tuyển Brazil dưới thời Carlo Ancelotti.

Nếu Juventus không thể đảm bảo một dự án đủ sức cạnh tranh trong ngắn hạn, áp lực từ MU và Liverpool hứa hẹn sẽ còn lớn hơn nhiều trong mùa hè này.

Tranh cãi quanh giải Cầu thủ hay nhất mùa Premier League

Người hâm mộ chia thành hai luồng ý kiến xung quanh Declan Rice (Arsenal) và Bruno Fernandes (MU) ở cuộc đua giành giải Cầu thủ hay nhất mùa Premier League 2025/26.

11 giờ trước

Bao giờ MU mới vô địch Premier League trở lại?

Từ tham vọng của Omar Berrada đến tuyên bố đầy tự tin của Mason Mount, Manchester United đang tự đặt ra câu hỏi lớn nhất cho chính mình về danh hiệu Premier League.

14 giờ trước

Mourinho xây đội hình trong mơ với 2 tân binh từ MU

Jose Mourinho sẽ xây dựng một tập thể Real Madrid vững chắc từ hàng thủ đến tuyến giữa ở mùa tới.

24 giờ trước

Highlights MU 3-2 Nottingham Forest Tối 17/5, Manchester United đánh bại Nottingham Forest với tỷ số 3-2 ở vòng 37 Premier League.

Đào Trần

