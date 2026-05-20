Bao giờ MU mới vô địch Premier League trở lại?

Từ tham vọng của Omar Berrada đến tuyên bố đầy tự tin của Mason Mount, Manchester United đang tự đặt ra câu hỏi lớn nhất cho chính mình về danh hiệu Premier League.

MU từng đặt ra kế hoạch vô địch Premier League vào năm 2028.

Manchester United từng rơi xuống đáy thất vọng khi kết thúc mùa giải 2024/25 ở vị trí thứ 15 Premier League, thành tích tệ nhất của CLB kể từ lần xuống hạng năm 1974. Nhưng chỉ sau một năm, bầu không khí tại Old Trafford đã thay đổi đáng kể.

Đội bóng của Michael Carrick hiện đứng thứ ba Premier League và giành tấm vé dự Champions League mùa tới. Sự hồi sinh ấy khiến những phát biểu từng bị xem là quá viển vông giờ bắt đầu có cơ sở hơn.

Ngay từ giữa năm 2025, Giám đốc điều hành Omar Berrada đã công khai đặt mục tiêu đưa Manchester United vô địch Premier League vào năm 2028 như một phần trong kế hoạch "Project 150", hướng tới cột mốc 150 năm thành lập CLB.

“Liệu đội bóng có thể vô địch Premier League vào năm 2028 không? Tất nhiên là có”, Berrada tuyên bố khi ấy.

Vị CEO người Tây Ban Nha thừa nhận việc Manchester United vừa kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 15 khiến mục tiêu đó nghe có vẻ bất khả thi. Tuy nhiên, ông tin CLB đủ khả năng xây dựng đội hình cạnh tranh chức vô địch chỉ sau hai hoặc ba kỳ chuyển nhượng.

Một năm sau tuyên bố của Berrada, Mason Mount tiếp tục đẩy kỳ vọng tại Old Trafford lên cao hơn nữa. Tiền vệ người Anh cho rằng Manchester United không cần đợi tới 2028 để trở lại đỉnh cao. Sau mùa giải 2025/26 thăng tiến mạnh mẽ, Mount tin “Quỷ đỏ” đủ sức cạnh tranh chức vô địch ngay mùa tới.

Sự trở lại của MU vào mùa giải này là vô cùng ấn tượng.

“Tôi đã vô địch Champions League, vì vậy mục tiêu tiếp theo của tôi là giành Premier League”, Mount nhấn mạnh.

Ngôi sao sinh năm 1999 đánh giá MU của Carrick đã chứng minh năng lực trước những đối thủ lớn như Manchester City, Liverpool, Chelsea hay Arsenal. Theo Mount, vấn đề còn lại chỉ là duy trì sự ổn định xuyên suốt mùa giải và thể hiện bản lĩnh ở sân chơi Champions League.

Dù khoảng cách giữa tham vọng và thực tế vẫn còn lớn, Manchester United rõ ràng đã thay đổi cách nhìn về tương lai. Từ một đội bóng ngập trong khủng hoảng, Old Trafford giờ bắt đầu có điểm tựa để nghĩ về chức vô địch Premier League.

Câu hỏi lúc này không còn là Manchester United có dám mơ nữa hay không, mà là họ sẽ cần bao lâu để biến giấc mơ ấy thành hiện thực?

Highlights MU 3-2 Nottingham Forest Tối 17/5, Manchester United đánh bại Nottingham Forest với tỷ số 3-2 ở vòng 37 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD