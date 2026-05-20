Mourinho xây đội hình trong mơ với 2 tân binh từ MU

  • Thứ tư, 20/5/2026 06:56 (GMT+7)
Jose Mourinho sẽ xây dựng một tập thể Real Madrid vững chắc từ hàng thủ đến tuyến giữa ở mùa tới.

Real Madrid sắp trải qua kỳ chuyển nhượng hè nhiều biến động.
Theo truyền thông Tây Ban Nha, Kylian Mbappe Arda Guler được cho là có thể yên tâm về tương lai dưới thời Jose Mourinho. Mbappe sẽ ở vị trí trung tâm trong kế hoạch dài hạn của "Los Blancos".
Mourinho có thể sẽ thanh lý Vinicius Jr ngay trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay và tạo cú sốc với cậu học trò cũ Marcus Rashford. Mức giá để sở hữu chân sút đã góp công vào 24 bàn thắng cho Barcelona mùa này chỉ là 30 triệu euro.
Với khoản tiền bán Vinicius, Real nhiều khả năng đầu tư để nâng cấp hàng tiền vệ. Enzo Fernandez, ngôi sao được định giá khoảng 150 triệu euro, từ lâu đã bày tỏ khao khát khoác áo CLB thành Madrid.
Aurelie Tchouameni là mẫu tiền vệ ưa thích của Mourinho nhờ khả năng tranh chấp, đánh chặn tốt. Với Federico Vaverde, anh có thể chinh phục mọi huấn luyện viên nhờ khả năng thi đấu ở nhiều vị trí.
Theo báo chí Anh, Mourinho vẫn ngưỡng mộ sự bền bỉ của Diogo Dalot và muốn đưa anh đến Bernabeu để lấp khoảng trống Dani Carvajal để lại.
Pep Guardiola chuẩn bị rời Etihad sẽ kéo theo làn sóng tháo chạy của hàng loạt ngôi sao. Josko Gvardiol rục rịch kế hoạch rời nước Anh sau khi đã no nê danh hiệu. Đích đến của hậu vệ người Croatia chính là Bernabeu.
Alvaro Carreras, Eder MilitaoThibaut Courtois cũng nằm trong số ít ngôi sao được đảm bảo tương lai.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Anh

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

