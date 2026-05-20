Mourinho xây đội hình trong mơ với 2 tân binh từ MU

Real Madrid sắp trải qua kỳ chuyển nhượng hè nhiều biến động.
Theo truyền thông Tây Ban Nha, Kylian Mbappe và Arda Guler được cho là có thể yên tâm về tương lai dưới thời Jose Mourinho. Mbappe sẽ ở vị trí trung tâm trong kế hoạch dài hạn của "Los Blancos".
Mourinho có thể sẽ thanh lý Vinicius Jr ngay trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay và tạo cú sốc với cậu học trò cũ Marcus Rashford. Mức giá để sở hữu chân sút đã góp công vào 24 bàn thắng cho Barcelona mùa này chỉ là 30 triệu euro.
Với khoản tiền bán Vinicius, Real nhiều khả năng đầu tư để nâng cấp hàng tiền vệ. Enzo Fernandez, ngôi sao được định giá khoảng 150 triệu euro, từ lâu đã bày tỏ khao khát khoác áo CLB thành Madrid.
Aurelie Tchouameni là mẫu tiền vệ ưa thích của Mourinho nhờ khả năng tranh chấp, đánh chặn tốt. Với Federico Vaverde, anh có thể chinh phục mọi huấn luyện viên nhờ khả năng thi đấu ở nhiều vị trí.
Theo báo chí Anh, Mourinho vẫn ngưỡng mộ sự bền bỉ của Diogo Dalot và muốn đưa anh đến Bernabeu để lấp khoảng trống Dani Carvajal để lại.
Pep Guardiola chuẩn bị rời Etihad sẽ kéo theo làn sóng tháo chạy của hàng loạt ngôi sao. Josko Gvardiol rục rịch kế hoạch rời nước Anh sau khi đã no nê danh hiệu. Đích đến của hậu vệ người Croatia chính là Bernabeu.
Alvaro Carreras, Eder Militao và Thibaut Courtois cũng nằm trong số ít ngôi sao được đảm bảo tương lai.
