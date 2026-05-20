Sao Premier League từ chối lên tuyển Bồ Đào Nha

Sao trẻ Eli Junior Kroupi gây chú ý khi từ chối lời mời từ Roberto Martinez để chờ cơ hội khoác áo tuyển Pháp.

Eli Junior Kroupi chơi nổi bật ở Bournemouth mùa này.

Eli Junior Kroupi đang trở thành cái tên khiến bóng đá châu Âu bàn tán sau quyết định khước từ cơ hội dự World Cup 2026 cùng tuyển Bồ Đào Nha.

HLV Roberto Martinez xác nhận Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha từng tiếp cận tiền đạo của Bournemouth trước đợt tập trung tháng 3. Tuy nhiên, chân sút 19 tuổi lựa chọn hướng đi khác cho sự nghiệp quốc tế.

“Trong trường hợp này, Eli Junior Kroupi muốn đại diện cho tuyển Pháp và chúng tôi tôn trọng quyết định đó”, Martinez phát biểu sau khi công bố danh sách tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup.

Kroupi đủ điều kiện khoác áo Bồ Đào Nha nhờ mẹ và bà ngoại mang quốc tịch nước này. Ngoài ra, anh cũng có thể chơi cho Bờ Biển Ngà thông qua gốc gác của cha mình. Dù vậy, tài năng trẻ của Bournemouth vẫn ưu tiên chờ cơ hội từ tuyển Pháp, nơi anh sinh ra và trưởng thành.

Mùa giải 2025/26 chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của Kroupi tại Premier League. Tiền đạo tuổi teen ghi 12 bàn sau 31 trận cho Bournemouth, trở thành cầu thủ dưới 20 tuổi đầu tiên cán mốc này tại giải đấu kể từ Robbie Fowler năm 1994.

Phong độ ấn tượng giúp Kroupi nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của hàng loạt ông lớn. Theo The Sun, Bournemouth hiện định giá ngôi sao trẻ khoảng 80 triệu bảng và không có ý định giảm giá trong kỳ chuyển nhượng hè.

Nội bộ đội bóng nước Anh tin tiềm năng phát triển của Kroupi thậm chí còn lớn hơn Antoine Semenyo, cầu thủ vừa chuyển sang Manchester City hồi tháng 1 với mức giá 72 triệu euro.

Kroupi trưởng thành từ lò đào tạo Lorient trước khi gia nhập Bournemouth vào mùa hè năm ngoái. Anh cũng đã có 5 lần khoác áo U21 Pháp và được đánh giá là ứng viên sáng giá cho suất lên tuyển quốc gia trong tương lai gần.

