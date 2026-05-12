Mourinho bất lực nhìn Benfica hụt hơi

Jose Mourinho cùng Benfica bất bại từ đầu mùa, nhưng họ phải trả giá vì những trận hoà chí mạng, điển hình là màn chia điểm trước Braga ở vòng 33 giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha.

Mourinho khép lại mùa giải đầy thất vọng cùng Benfica.

Jose Mourinho trải qua đêm đáng quên cùng Benfica trong bối cảnh tương lai của ông trở thành đề tài nóng tại châu Âu. Rạng sáng 12/5 trên sân Da Luz, Benfica bị SC Braga cầm hòa 2-2 ở trận đấu mang ý nghĩa sống còn trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

Benfica hiện đứng thứ ba, kém Sporting Lisbon 2 điểm trong khi giải đấu chỉ còn lại một vòng duy nhất. Sporting sẽ tiếp đón Gil Vincente trên sân nhà và chỉ cần một trận hoà là có thể giành vé dự vòng loại Champions League.

Kết quả này khiến Benfica gần như không còn cơ hội chen chân vào nhóm dự Champions League, đồng thời tạo thêm áp lực cho Mourinho giữa lúc ông liên tục được liên hệ với chiếc ghế nóng tại Real Madrid.

Benfica chơi áp đảo trong phần lớn hiệp một nhưng thiếu sự sắc bén ở khâu dứt điểm. Andreas Schjelderup bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, còn thủ môn Lukas Hornicek của Braga liên tục cứu thua cho đội khách.

Mọi thứ bùng nổ đầu hiệp hai khi Rafa Silva mở tỷ số chỉ sau 30 giây từ đường kiến tạo của Gianluca Prestianni. Tuy nhiên, Braga lập tức đáp trả bằng pha đánh đầu chuẩn xác của Pau Victor ngay sau tình huống giao bóng.

Không khí trên sân ngày càng căng thẳng khi Benfica liên tục phản ứng với trọng tài. VAR từ chối bàn thắng của Vangelis Pavlidis vì bóng đi hết đường biên ngang trước pha kiến tạo. Dồn toàn lực tấn công ở cuối trận, Benfica để lộ khoảng trống và phải trả giá bằng siêu phẩm sút xa của Jean-Baptiste Gorby bên phía Braga.

Dù Pavlidis gỡ hòa 2-2 từ chấm phạt đền ở phút bù giờ sau khi VAR tiếp tục can thiệp, Benfica vẫn không thể hài lòng với kết quả này. Một mùa giải đầy kỳ vọng của Mourinho tại Da Luz đang đứng trước nguy cơ khép lại trong thất vọng.

