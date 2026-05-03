Benfica 'tặng' danh hiệu hay nhất trận cho trọng tài

Sự phẫn nộ bùng nổ khi Benfica tố công tác trọng tài khiến họ đánh rơi chiến thắng trước Famalicão.

Jose Mourinho không hài lòng với công tác trọng tài ở giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Trận hòa 2-2 trước Famalicão ở vòng 32 giải VĐQG Bồ Đào Nha hôm 3/5 đẩy Benfica vào thế khó trong cuộc đua giành vé Champions League, nhưng điều khiến đội bóng Lisbon tức giận hơn cả là cách trận đấu được điều hành. Ngay sau trận, Benfica phát đi thông điệp châm biếm: “Trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận cho trọng tài Gustavo Correia và tổ điều hành”.

Động thái này phản ánh sự bức xúc tột độ từ nội bộ Benfica sau một trận đấu mà họ cho rằng bị xử ép. Đội khách dẫn trước hai bàn nhưng không thể giữ lợi thế. Họ chỉ ra hàng loạt quyết định gây tranh cãi: một quả phạt đền rõ ràng không được thổi, một tình huống khác phải nhờ VAR can thiệp mới mang về penalty, chiếc thẻ đỏ dành cho Nicolás Otamendi và đặc biệt là 15 phút bù giờ bị xem là “không thể chấp nhận”.

Chủ tịch Rui Costa không giấu sự giận dữ. “Tôi chỉ muốn nói lên sự phẫn nộ của bản thân và người hâm mộ Benfica. Những gì xảy ra hôm nay là không thể chấp nhận”, ông phát biểu sau trận.

Người đứng đầu Benfica nhấn mạnh bóng đá phải được quyết định bởi cầu thủ trên sân, không phải bởi trọng tài. “Không ai có quyền định đoạt đội nào vô địch hay giành vé Champions League. Nhưng những gì diễn ra hôm nay lại cho thấy điều ngược lại. Trọng tài đã cố ngăn Benfica tiến tới mục tiêu của mình”, Rui Costa nói.

Theo ông, sai sót bắt đầu từ phút 30 khi Benfica không được hưởng một quả phạt đền có thể nâng tỷ số lên 3-0. Ở chiều ngược lại, bàn gỡ thứ hai của Famalicão lại xuất phát từ một tình huống phạt góc mà Benfica khẳng định không tồn tại. “Ngay cả quả phạt đền chúng tôi được hưởng cũng phải nhờ VAR can thiệp, trong khi đó là tình huống quá rõ”, Rui Costa bức xúc.

Điểm gây tranh cãi lớn nhất là 15 phút bù giờ ở cuối trận. Dù có sự cố chấn thương của trợ lý trọng tài, phía Benfica cho rằng khoảng thời gian này hoàn toàn vô lý và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả.

Trận hòa này khiến đội bóng của Jose Mourinho đánh mất lợi thế quan trọng trong cuộc đua top 3 với Sporting CP. Họ cũng dâng chức vô địch giải VĐQG Bồ Đào Nha cho Porto. Khi mùa giải chỉ còn hai vòng, Benfica buộc phải tự quyết số phận trong bối cảnh niềm tin vào công tác trọng tài đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha chưa đưa ra phản hồi chính thức. Tuy nhiên, với mức độ căng thẳng hiện tại, vụ việc được dự báo sẽ còn gây tranh cãi trong những ngày tới.