Mourinho bác bỏ tin đồn về dẫn dắt Real Madrid

HLV người Bồ Đào Nha bác bỏ tin đồn dẫn dắt Real Madrid, khẳng định chưa từng nhận bất kỳ đề nghị nào trong buổi họp báo mới nhất tối 1/5.

Mourinho không quan tâm tới những tin tức về sự trở lại của ông tại Real Madrid.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Famalicao tại vòng 32 giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, HLV Jose Mourinho trực tiếp lên tiếng về thông tin được Real Madrid quan tâm cho mùa giải 2026/27.

Chiến lược gia đang dẫn dắt Benfica tỏ ra dứt khoát. “Không, không có ai từ Real Madrid liên hệ với tôi. Tôi có thể đảm bảo điều đó”, Mourinho khẳng định. Ông cho rằng những tin đồn dạng này không xa lạ trong bóng đá đỉnh cao, đặc biệt với những HLV nhiều kinh nghiệm và có sức hút như ông.

Trước câu hỏi về khả năng rời Benfica vào mùa hè, Mourinho giữ nguyên quan điểm. Ông nhấn mạnh bản thân vẫn còn một năm hợp đồng và không có gì để nói thêm. “Liên quan đến Real Madrid là không có gì. Với Benfica, bạn đã biết tình hình. Tôi còn hợp đồng và đó là tất cả”, nhà cầm quân 63 tuổi chia sẻ.

Ở góc nhìn rộng hơn, Mourinho nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ổn định trên băng ghế huấn luyện. Ông lấy ví dụ từ Arsenal và Manchester City, những đội bóng gặt hái thành công nhờ duy trì một HLV trong thời gian dài. Theo ông, chỉ khi có đủ thời gian, HLV mới có thể in đậm dấu ấn lên lối chơi và cấu trúc đội bóng.

Phát biểu của Mourinho phần nào khép lại những đồn đoán xoay quanh tương lai của ông, ít nhất là ở thời điểm hiện tại khi mọi tâm trí của ông đều đổ dồn cho Benfica. Trong thời gian qua, thông tin về sự tái hợp của Mourinho và ''Los Blancos'' thật sự đã gây rất nhiều sự chú ý cho dư luận bóng đá quốc tế.

