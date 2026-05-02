Mourinho bác bỏ tin đồn về dẫn dắt Real Madrid

  • Thứ bảy, 2/5/2026 00:01 (GMT+7)
HLV người Bồ Đào Nha bác bỏ tin đồn dẫn dắt Real Madrid, khẳng định chưa từng nhận bất kỳ đề nghị nào trong buổi họp báo mới nhất tối 1/5.

Mourinho không quan tâm tới những tin tức về sự trở lại của ông tại Real Madrid.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Famalicao tại vòng 32 giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, HLV Jose Mourinho trực tiếp lên tiếng về thông tin được Real Madrid quan tâm cho mùa giải 2026/27.

Chiến lược gia đang dẫn dắt Benfica tỏ ra dứt khoát. “Không, không có ai từ Real Madrid liên hệ với tôi. Tôi có thể đảm bảo điều đó”, Mourinho khẳng định. Ông cho rằng những tin đồn dạng này không xa lạ trong bóng đá đỉnh cao, đặc biệt với những HLV nhiều kinh nghiệm và có sức hút như ông.

Trước câu hỏi về khả năng rời Benfica vào mùa hè, Mourinho giữ nguyên quan điểm. Ông nhấn mạnh bản thân vẫn còn một năm hợp đồng và không có gì để nói thêm. “Liên quan đến Real Madrid là không có gì. Với Benfica, bạn đã biết tình hình. Tôi còn hợp đồng và đó là tất cả”, nhà cầm quân 63 tuổi chia sẻ.

Ở góc nhìn rộng hơn, Mourinho nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ổn định trên băng ghế huấn luyện. Ông lấy ví dụ từ Arsenal và Manchester City, những đội bóng gặt hái thành công nhờ duy trì một HLV trong thời gian dài. Theo ông, chỉ khi có đủ thời gian, HLV mới có thể in đậm dấu ấn lên lối chơi và cấu trúc đội bóng.

Phát biểu của Mourinho phần nào khép lại những đồn đoán xoay quanh tương lai của ông, ít nhất là ở thời điểm hiện tại khi mọi tâm trí của ông đều đổ dồn cho Benfica. Trong thời gian qua, thông tin về sự tái hợp của Mourinho và ''Los Blancos'' thật sự đã gây rất nhiều sự chú ý cho dư luận bóng đá quốc tế.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Giá vé trận Bayern - PSG tăng chóng mặt

Cơn sốt vé trận bán kết lượt về Champions League giữa Bayern Munich và PSG bị đẩy lên mức chưa từng có, khi giá trên thị trường chạm ngưỡng 8.000 euro/vé.

Vợ Karius gây chú ý

Nữ MC truyền hình Diletta Leotta tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi đăng tải loạt hình ảnh trong buổi tập yoga ngoài trời, khoe rõ bụng bầu ở lần mang thai thứ 2.

