Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tình cảnh trớ trêu của Mourinho

  • Thứ hai, 20/4/2026 15:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

HLV Jose Mourinho có thể cùng Benfica kết thúc mùa giải 2025/26 với thành tích bất bại nhưng trắng tay.

Mourinho có thể giúp Benfica bất bại cả mùa, song không vô địch và không có vé dự Champions League.

Nắm quyền từ tháng 9/2025, "Người đặc biệt" giúp Benfica duy trì chuỗi 30 trận không thua tại Primeira Liga (giải VĐQB Bồ Đào Nha). Thành tích 21 chiến thắng và 9 trận hòa, mới nhất là màn hạ gục Sporting Lisbon 2-1 trên sân khách sáng 20/4, cho thấy sự ổn định đáng nể của Benfica dưới thời Mourinho.

Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ chuỗi bất bại ấy chưa đủ để đưa Benfica lên đỉnh. Sau 30 vòng, họ mới có 72 điểm, tạm đứng thứ 2 nhưng bị Porto bỏ xa tới 7 điểm. Đội bóng thành Porto thể hiện phong độ vượt trội với 25 chiến thắng, chỉ thua đúng 1 trận từ đầu mùa.

Không chỉ vậy, Benfica còn gặp áp lực lớn từ phía sau. Sporting Lisbon hiện có 71 điểm và còn 1 trận chưa đấu. Nếu thắng, họ hoàn toàn có thể vượt mặt Benfica để chiếm vị trí thứ 2. Khi đó, thầy trò Mourinho không chỉ đánh mất vị trí á quân mà còn văng khỏi nhóm dự Champions League mùa tới.

Ngoài ra, tương lai của chiến lược gia 63 tuổi cũng đầy biến động. Theo truyền thông Bồ Đào Nha, ông lọt vào tầm ngắm của Real Madrid như phương án thay thế HLV Alvaro Arbeloa, sau khi đội bóng Hoàng gia bị Bayern Munich loại khỏi Champions League.

Với Mourinho, mùa giải này có thể khép lại bằng một kỷ lục đáng nhớ, nhưng lại thiếu đi điều quan trọng nhất là danh hiệu. Viễn cảnh ấy càng khiến thành tích bất bại trở nên cay đắng.

Khoảnh khắc ăn mừng bùng nổ của Mourinho Rạng sáng 29/1, Jose Mourinho ôm lấy cậu bé nhặt bóng ăn mừng khi Benfica thắng Real Madrid 4-2 ở phút 90+8 và giành vé vào vòng play-off Champions League.

Mourinho gây chú ý

Jose Mourinho gây sốt khi Benfica hạ Sporting Lisbon 2-1 rạng sáng 20/4 với màn ăn mừng theo phong cách ngạo nghễ quen thuộc.

8 giờ trước

Mourinho bất ngờ vào tầm ngắm Real Madrid

Jose Mourinho được cho là nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu nếu Real Madrid thay HLV sau mùa giải đầy biến động.

31:1849 hôm qua

Mourinho còn đủ năng lực dẫn dắt Newcastle?

Tin đồn về việc Jose Mourinho trở lại giải Ngoại hạng Anh mà cụ thể là Newcastle đang râm ran trên mặt báo. Nhưng liệu hoa hồng hay chông gai phía trước?

12:00 18/4/2026

Hiểu Phong

Mourinho Mourinho Mourinho

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Biến động lớn ở Real Madrid

20/4/2026

0

Sau khi dừng bước tại Champions League, Real Madrid hiểu rằng một mùa hè biến động đang chờ họ phía trước.

Sterling thành trò cười ở Feyenoord

20/4/2026

0

Raheem Sterling gây thất vọng lớn tại Feyenoord khi chưa ghi bàn nào, khiến cựu danh thủ Willem van Hanegem công khai đề nghị CLB trả anh về nhà.

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý