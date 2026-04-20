Tình cảnh trớ trêu của Mourinho

HLV Jose Mourinho có thể cùng Benfica kết thúc mùa giải 2025/26 với thành tích bất bại nhưng trắng tay.

Mourinho có thể giúp Benfica bất bại cả mùa, song không vô địch và không có vé dự Champions League.

Nắm quyền từ tháng 9/2025, "Người đặc biệt" giúp Benfica duy trì chuỗi 30 trận không thua tại Primeira Liga (giải VĐQB Bồ Đào Nha). Thành tích 21 chiến thắng và 9 trận hòa, mới nhất là màn hạ gục Sporting Lisbon 2-1 trên sân khách sáng 20/4, cho thấy sự ổn định đáng nể của Benfica dưới thời Mourinho.



Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ chuỗi bất bại ấy chưa đủ để đưa Benfica lên đỉnh. Sau 30 vòng, họ mới có 72 điểm, tạm đứng thứ 2 nhưng bị Porto bỏ xa tới 7 điểm. Đội bóng thành Porto thể hiện phong độ vượt trội với 25 chiến thắng, chỉ thua đúng 1 trận từ đầu mùa.

Không chỉ vậy, Benfica còn gặp áp lực lớn từ phía sau. Sporting Lisbon hiện có 71 điểm và còn 1 trận chưa đấu. Nếu thắng, họ hoàn toàn có thể vượt mặt Benfica để chiếm vị trí thứ 2. Khi đó, thầy trò Mourinho không chỉ đánh mất vị trí á quân mà còn văng khỏi nhóm dự Champions League mùa tới.

Ngoài ra, tương lai của chiến lược gia 63 tuổi cũng đầy biến động. Theo truyền thông Bồ Đào Nha, ông lọt vào tầm ngắm của Real Madrid như phương án thay thế HLV Alvaro Arbeloa, sau khi đội bóng Hoàng gia bị Bayern Munich loại khỏi Champions League.

Với Mourinho, mùa giải này có thể khép lại bằng một kỷ lục đáng nhớ, nhưng lại thiếu đi điều quan trọng nhất là danh hiệu. Viễn cảnh ấy càng khiến thành tích bất bại trở nên cay đắng.

