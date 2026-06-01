Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Barcelona nhận 'trái đắng' trong vụ Alvarez

  • Thứ hai, 1/6/2026 19:48 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Atletico Madrid thẳng thừng từ chối cho phép đội bóng xứ Catalan tiếp cận người đại diện của tiền đạo Julian Alvarez để đàm phán chuyển nhượng.

Atletico Madrid không có định bán Alvarez cho Barcelona

Theo xác nhận từ nhà báo Veronica Brunati, một cuộc gặp gỡ giữa ban lãnh đạo Barcelona và đại diện của Alvarez được lên lịch vào hôm nay. Tuy nhiên, "Los Rojiblancos" nhanh chóng đưa ra động thái can thiệp đầy cứng rắn khi quyết định phong tỏa cuộc tiếp xúc này, ngăn chặn mọi nỗ lực chèo kéo tuyển thủ Argentina từ phía đối thủ.

Lập trường của đội bóng thành Madrid hiện tại là "bất khả xâm phạm". Đại diện đội bóng áo đỏ trắng khẳng định: "Alvarez không phải để bán. Cậu ấy đang trong bản hợp đồng dài hạn và chúng tôi hoàn toàn hài lòng với những gì cậu ấy đang thể hiện".

Ngoài việc muốn giữ chân Alvarez, Atletico Madrid muốn xây dựng anh thành hạt nhân trong kế hoạch dài hơi cho mùa giải 2026/27. Đội chủ sân Metropolitano kiên quyết không ngồi vào bàn đàm phán dưới bất kỳ điều kiện nào mà Barcelona đưa ra ở thời điểm này.

Sự cứng rắn từ Atletico khiến Barcelona rơi vào thế bế tắc. Đội bóng xứ Catalan nhiều khả năng sẽ phải tìm cách tiếp cận khác nếu vẫn muốn đưa tuyển thủ Argentina tới Camp Nou ngay ở phiên chợ hè năm nay.

Trong bối cảnh đó, các "ông lớn" khác tại châu Âu là Arsenal và Paris Saint-Germain được cho là đang theo dõi sát sao mọi diễn biến. Chỉ cần một vết nứt nhỏ trong mối quan hệ giữa Alvarez và Atletico, một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa các đại gia bóng đá thế giới chắc chắn sẽ bùng nổ.

Vì sao Julian Alvarez trở thành mục tiêu của nhiều ông lớn Màn trình diễn thượng hạng trước Arsenal tại lượt đi bán kết Champions League 2025/26 rạng sáng 30/4 là dẫn chứng cụ thể cho giá trị của ngôi sao người Argentina.

Atletico đáp trả Barcelona

Atletico Madrid đáp trả những tin đồn về Julian Alvarez bằng loạt bài đăng châm biếm Barcelona trên mạng xã hội.

09:30 30/5/2026

Sốc với số tiền Atletico đòi Barca vụ Alvarez

Atletico Madrid vừa gửi một "tối hậu thư" cho Barcelona khi khẳng định chỉ để Julian Alvarez rời đi nếu nhận đủ 500 triệu euro tiền mặt trực tiếp tại trụ sở La Liga.

06:16 30/5/2026

Barcelona ra giá 100 triệu euro cho Alvarez

Barcelona chính thức gửi lời đề nghị trị giá 100 triệu euro để chiêu mộ Julian Alvarez ngay sau khi tiền đạo này công khai ý định rời Atletico Madrid.

17:49 29/5/2026

Các chi tiết về cuộc đời của Luis Suarez được kể trong cuốn tiểu sử về anh mang tên “Luis Suarez” của nhà báo Frank Worrall, bao gồm những câu chuyện về gia đình êm ấm cùng cô con gái Delfina với tên được đảo từ Anfield, sân nhà của Liverpool. Cuốn sách được xuất bản năm 2014.

Huy Trưởng

barcelona barcelona

    Đọc tiếp

    CDV Argentina phan no vi Rodrigo De Paul hinh anh

    CĐV Argentina phẫn nộ vì Rodrigo De Paul

    7 phút trước 20:12 1/6/2026

    0

    World Cup 2026 chỉ còn vài ngày là bắt đầu, nhưng De Paul đang khiến CĐV Argentina khó chịu vì động thái có phần hời hợt trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý