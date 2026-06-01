Barcelona nhận 'trái đắng' trong vụ Alvarez

Atletico Madrid thẳng thừng từ chối cho phép đội bóng xứ Catalan tiếp cận người đại diện của tiền đạo Julian Alvarez để đàm phán chuyển nhượng.

Atletico Madrid không có định bán Alvarez cho Barcelona

Theo xác nhận từ nhà báo Veronica Brunati, một cuộc gặp gỡ giữa ban lãnh đạo Barcelona và đại diện của Alvarez được lên lịch vào hôm nay. Tuy nhiên, "Los Rojiblancos" nhanh chóng đưa ra động thái can thiệp đầy cứng rắn khi quyết định phong tỏa cuộc tiếp xúc này, ngăn chặn mọi nỗ lực chèo kéo tuyển thủ Argentina từ phía đối thủ.

Lập trường của đội bóng thành Madrid hiện tại là "bất khả xâm phạm". Đại diện đội bóng áo đỏ trắng khẳng định: "Alvarez không phải để bán. Cậu ấy đang trong bản hợp đồng dài hạn và chúng tôi hoàn toàn hài lòng với những gì cậu ấy đang thể hiện".

Ngoài việc muốn giữ chân Alvarez, Atletico Madrid muốn xây dựng anh thành hạt nhân trong kế hoạch dài hơi cho mùa giải 2026/27. Đội chủ sân Metropolitano kiên quyết không ngồi vào bàn đàm phán dưới bất kỳ điều kiện nào mà Barcelona đưa ra ở thời điểm này.

Sự cứng rắn từ Atletico khiến Barcelona rơi vào thế bế tắc. Đội bóng xứ Catalan nhiều khả năng sẽ phải tìm cách tiếp cận khác nếu vẫn muốn đưa tuyển thủ Argentina tới Camp Nou ngay ở phiên chợ hè năm nay.

Trong bối cảnh đó, các "ông lớn" khác tại châu Âu là Arsenal và Paris Saint-Germain được cho là đang theo dõi sát sao mọi diễn biến. Chỉ cần một vết nứt nhỏ trong mối quan hệ giữa Alvarez và Atletico, một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa các đại gia bóng đá thế giới chắc chắn sẽ bùng nổ.

Vì sao Julian Alvarez trở thành mục tiêu của nhiều ông lớn Màn trình diễn thượng hạng trước Arsenal tại lượt đi bán kết Champions League 2025/26 rạng sáng 30/4 là dẫn chứng cụ thể cho giá trị của ngôi sao người Argentina.