Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thủ môn của MU là hợp đồng hay nhất mùa

  • Thứ hai, 1/6/2026 19:55 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Senne Lammens chính thức được Premier League vinh danh "Bản hợp đồng hay nhất mùa giải" sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Manchester United.

Lammens nhận giải thưởng tân binh hay nhất mùa giải của Premier League.

Man Utd News xác nhận tuyển thủ Bỉ đánh bại những ứng viên nặng ký như Viktor Gyokeres, Rayan Cherki và Granit Xhaka để giành giải thưởng cao quý này. Lammens chứng minh bản thân là thương vụ thành công nhất của đội chủ sân Old Trafford với mức giá "hời" chỉ 18,1 triệu bảng.

Kể từ màn ra mắt giữ sạch lưới trước Sunderland ở vòng 7, thủ môn người Bỉ trở thành chốt chặn không thể thay thế trong khung gỗ "Quỷ đỏ". Trong 32 lần ra sân, Lammens giúp Manchester United chỉ phải nhận đúng 4 thất bại.

Với trung bình 2,5 pha cứu thua mỗi trận và tỷ lệ cản phá thành công lên tới 67%, anh chính là chốt chặn đáng tin cậy, góp công lớn đưa đội bóng cán đích ở vị trí thứ ba và giành vé dự Champions League mùa 2026/27.

Anh hai lần được đề cử cho danh hiệu "Pha cứu thua của tháng", đáng chú ý nhất là tình huống cản phá ngoạn mục trong trận đấu với Arsenal hôm 25/1, thuộc khuôn khổ vòng 23 Premier League, góp công giúp thầy trò Michael Carrick giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Sự ổn định đến kinh ngạc của Lammens cũng giúp thủ môn này mở ra cánh cửa tại đội tuyển quốc gia và giành quyền tham dự World Cup 2026 trong màu áo đội tuyển Bỉ. Anh dự kiến sẽ là lựa chọn thứ hai nơi khung gỗ sau Thibaut Courtois.

Lammens cứu thua đẳng cấp Sáng 29/3, Senne Lammens có tình huống phản xạ đỉnh cao khi Bỉ đè bẹp tuyển Mỹ 5-2 ở trận giao hữu.

Thủ môn MU gây kinh ngạc

Thủ thành trẻ Senne Lammens tiếp tục chứng minh tiềm năng lớn khi trở thành nhân tố nổi bật nhất trong trận hòa 0-0 giữa MU và Sunderland tại vòng 36 Premier League tối 9/5.

05:39 10/5/2026

Lammens gây sốt

Rạng sáng 28/4, thủ thành người Bỉ có màn trình diễn ấn tượng giúp Manchester United đánh bại Brentford 2-1 ở vòng 34 Premier League.

05:04 28/4/2026

Hình ảnh trái ngược của Lammens và MU

Sự trưởng thành của thủ môn trẻ Senne Lammens là điểm sáng trong trận đấu mà MU lại mắc sai lầm quen thuộc.

07:30 21/3/2026

Cuốn sách “Bring the Noise” của nhà báo chuyên gia bóng đá Đức Raphael Honigstein mang tới góc nhìn trọn vẹn về sự nghiệp của Jurgen Klopp, bao gồm cả mối lương duyên bất thành với Manchester United.

Huy Trưởng

manchester united manchester united

    Đọc tiếp

    CDV Argentina phan no vi Rodrigo De Paul hinh anh

    CĐV Argentina phẫn nộ vì Rodrigo De Paul

    10 phút trước 20:12 1/6/2026

    0

    World Cup 2026 chỉ còn vài ngày là bắt đầu, nhưng De Paul đang khiến CĐV Argentina khó chịu vì động thái có phần hời hợt trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

    Barcelona nhan 'trai dang' trong vu Alvarez hinh anh

    Barcelona nhận 'trái đắng' trong vụ Alvarez

    34 phút trước 19:48 1/6/2026

    0

    Atletico Madrid thẳng thừng từ chối cho phép đội bóng xứ Catalan tiếp cận người đại diện của tiền đạo Julian Alvarez để đàm phán chuyển nhượng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý