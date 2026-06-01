Thủ môn của MU là hợp đồng hay nhất mùa

Senne Lammens chính thức được Premier League vinh danh "Bản hợp đồng hay nhất mùa giải" sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Manchester United.

Man Utd News xác nhận tuyển thủ Bỉ đánh bại những ứng viên nặng ký như Viktor Gyokeres, Rayan Cherki và Granit Xhaka để giành giải thưởng cao quý này. Lammens chứng minh bản thân là thương vụ thành công nhất của đội chủ sân Old Trafford với mức giá "hời" chỉ 18,1 triệu bảng.

Kể từ màn ra mắt giữ sạch lưới trước Sunderland ở vòng 7, thủ môn người Bỉ trở thành chốt chặn không thể thay thế trong khung gỗ "Quỷ đỏ". Trong 32 lần ra sân, Lammens giúp Manchester United chỉ phải nhận đúng 4 thất bại.

Với trung bình 2,5 pha cứu thua mỗi trận và tỷ lệ cản phá thành công lên tới 67%, anh chính là chốt chặn đáng tin cậy, góp công lớn đưa đội bóng cán đích ở vị trí thứ ba và giành vé dự Champions League mùa 2026/27.

Anh hai lần được đề cử cho danh hiệu "Pha cứu thua của tháng", đáng chú ý nhất là tình huống cản phá ngoạn mục trong trận đấu với Arsenal hôm 25/1, thuộc khuôn khổ vòng 23 Premier League, góp công giúp thầy trò Michael Carrick giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Sự ổn định đến kinh ngạc của Lammens cũng giúp thủ môn này mở ra cánh cửa tại đội tuyển quốc gia và giành quyền tham dự World Cup 2026 trong màu áo đội tuyển Bỉ. Anh dự kiến sẽ là lựa chọn thứ hai nơi khung gỗ sau Thibaut Courtois.

Lammens cứu thua đẳng cấp Sáng 29/3, Senne Lammens có tình huống phản xạ đỉnh cao khi Bỉ đè bẹp tuyển Mỹ 5-2 ở trận giao hữu.