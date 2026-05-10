Thủ môn MU gây kinh ngạc

Thủ thành trẻ Senne Lammens tiếp tục chứng minh tiềm năng lớn khi trở thành nhân tố nổi bật nhất trong trận hòa 0-0 giữa MU và Sunderland tại vòng 36 Premier League tối 9/5.

Lammens tỏa sáng trước Sunderland.

Trong ngày hàng công MU thi đấu bế tắc và liên tục để lộ khoảng trống nơi hàng thủ, Lammens đã có màn trình diễn xuất sắc để giữ lại 1 điểm cho đội khách. Thủ môn 23 tuổi được bình chọn là “Cầu thủ hay nhất trận” sau hàng loạt pha cứu thua quan trọng trước sức ép liên tục từ Sunderland.

Thống kê sau trận cho thấy Lammens thực hiện tổng cộng 4 pha cứu thua, trong đó cả 4 tình huống đều diễn ra trong vùng cấm địa. Khả năng phản xạ nhanh và chọn vị trí hợp lý giúp thủ thành người Bỉ liên tục từ chối những cơ hội nguy hiểm của đội chủ nhà.

Điểm ấn tượng nhất nằm ở chỉ số “Goals Prevented” lên tới 2,05, cho thấy anh đã ngăn chặn hơn hai bàn thua kỳ vọng cho MU. Đây được xem là minh chứng rõ ràng cho tầm ảnh hưởng cực lớn của Lammens ở trận đấu này.

Không chỉ xuất sắc trong khâu cản phá, thủ môn sinh năm 2002 còn cho thấy khả năng hoạt động rộng và hỗ trợ phòng ngự hiệu quả. Anh có 6 lần thu hồi bóng thành công và thắng 100% các pha tranh chấp tay đôi trong suốt 90 phút thi đấu.

Màn trình diễn trước Sunderland tiếp tục củng cố niềm tin nơi người hâm mộ MU rằng Lammens có thể trở thành lựa chọn số một trong tương lai. Trong bối cảnh “Quỷ đỏ” đang xây dựng nền tảng vững chắc từ tuyến dưới, phong độ ấn tượng của Lammens chắc chắn sẽ khiến ban huấn luyện hài lòng.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights MU 3-2 Liverpool Tối 3/5, MU đả bại Liverpool với tỷ số 3-2 thuộc vòng 35 Premier League.