Bruno vẫn chưa thể cân bằng kỷ lục của De Bruyne, Henry

  Thứ bảy, 9/5/2026 20:30 (GMT+7)
Đêm 9/5, Manchester United hòa chủ nhà Sunderland 0-0 ở vòng 36 Premier League.

MU hòa nhạt nhòa.

Sau khi hoàn thành mục tiêu giành vé dự Champions League, huấn luyện viên Michael Carrick cất nhiều trụ cột, trong đó có Casemiro. Thiếu vắng tiền vệ người Brazil, Man Utd thi đấu lép vế trong hiệp một và lần đầu tiên từ đầu mùa giải, không có nổi một cú sút trúng đích sau 45 phút.

Ở chiều ngược lại, Sunderland thi đấu lấn lướt và suýt có bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 7, nếu Senne Lammens không đổ người cản phá cú sút từ cự ly gần của Robin Roefs.

Sang hiệp hai, HLV Carrick cố gắng thực hiện một vài sự điều chỉnh. Patrick Dorgu, Bryan Mbeumo vào sân nhưng cũng không thể giúp đội khách cải thiện chất lượng những pha tấn công. 90 phút trôi qua, người hâm mộ vẫn không được chứng kiến cú sút trúng đích nào của "Quỷ đỏ". Phút 63 và 71, lần lượt Lammens và cột cứu nửa đỏ thành Manchester khỏi bàn thua.

Những phút bù giờ hiệp hai, MU mới có cơ hội đáng kể đầu tiên. Tuy nhiên, cú sút của Matheus Cunha lại tìm đến đúng vị trí thủ môn chọn sẵn.

Trận đấu trên sân Ánh sáng khép lại với tỷ số hòa 0-0. MU giữ vị trí thứ 3 với 65 điểm, hơn Liverpool, Aston Villa lần lượt 6 và 7 điểm. Aston Villa đang chơi ít hơn một trận.

Với cá nhân Bruno, anh chỉ còn hai trận đấu để có thêm ít nhất một đường chuyền thành bàn, từ đó cân bằng hoặc phá kỷ lục 20 pha kiến tạo đang được nắm giữ bởi Kevin De Bruyne và Thierry Henry.

Danh sách cầu thủ ra sân của 2 CLB.

MU vượt cả Arsenal, Man City dưới thời Carrick

Michael Carrick biến MU từ tập thể khủng hoảng thành đội bóng có phong độ tốt nhất Premier League chỉ sau vài tháng cầm quyền.

