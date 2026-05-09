Man City níu kéo hy vọng vô địch sau trận thắng 3-0

  • Thứ bảy, 9/5/2026 23:00 (GMT+7)
Đêm 9/5, Manchester City đánh bại Brentford 3-0 ở vòng 36 Premier League trên sân Etihad, qua đó thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm.

Man City hy vọng Arsenal sảy chân để tạo nên kỳ tích.

Dù được đánh giá cao hơn, Man City lại khởi đầu không thực sự áp đảo. Brentford mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi pha ném biên mạnh của Michael Kayode khiến hàng thủ đội chủ nhà rối loạn. Thủ môn Gianluigi Donnarumma xử lý thiếu an toàn nhưng may mắn khi đồng đội kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.

Sau quãng thời gian bế tắc, Man City dần tăng tốc nhờ sự năng nổ của Jeremy Doku bên hành lang trái. Cầu thủ người Bỉ liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Brentford và tạo nhiều cơ hội cho Erling Haaland, nhưng tiền đạo người Na Uy thiếu chính xác trong hiệp một. Trong khi đó, thủ thành Caoimhin Kelleher cũng chơi xuất sắc để giữ sạch lưới cho đội khách trước giờ nghỉ.

Bước ngoặt đến ở phút 60 khi Doku tự mình khai thông thế bế tắc bằng cú cứa lòng đẹp mắt vào góc cao. Sau bàn thua, Brentford không còn duy trì được sự chắc chắn và tiếp tục nhận thêm bàn thua ở phút 75. Lần này, Haaland tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để ghi tên mình lên bảng tỷ số sau đường chuyền của Antoine Semenyo.

Những phút cuối, Omar Marmoush khép lại chiến thắng 3-0 bằng cú dứt điểm hiểm hóc sau pha kiến tạo của Haaland. Ba điểm quan trọng giúp Man City tiếp tục gây áp lực lên Arsenal trong cuộc đua vô địch, trong khi Brentford vẫn phải chiến đấu cho giấc mơ lần đầu dự cúp châu Âu.

Bảng xếp hạng Premier League.
Danh sách cầu thủ ra sân của hai CLB.

08:19 9/5/2026

Duy Anh

