Real đạt thỏa thuận đón tân binh đầu tiên trong hè 2026

Real Madrid chuẩn bị đón tân binh miễn phí chất lượng trong phiên chợ hè năm nay.

Konate đồng ý đến Real Madrid.

Theo AS, Ibrahima Konate đã đồng ý gia nhập Real Madrid dưới dạng tự do, hợp đồng kéo dài trong 4 năm. Trung vệ người Pháp sẽ hoàn thành thủ tục và ra mắt người hâm mộ "Los Blancos" ngay sau khi ông Florentino Perez tái đắc cử chủ tịch đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Konate từ lâu đã nằm trong tầm ngắm Real. Đội chủ sân Bernabeu không bỏ lỡ cơ hội sở hữu một trong những ngôi sao dày dặn kinh nghiệm ở Ngoại hạng Anh mà không mất phí chuyển nhượng. Tại Madrid, Konate sẽ tái hợp với Trent Alexander-Arnold, một cái tên khác cũng rời Anfield để cập bến Bernabeu cách đây một mùa.

Ở mùa giải cuối cùng khoác áo Liverpool, Konate thi đấu không quá tốt, thậm chí thường xuyên mắc sai lầm. Đã có lúc, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin Real sẽ từ bỏ cầu thủ sinh năm 1999 nhưng rồi thương vụ vẫn diễn ra khá suôn sẻ.

Trước khi đồng ý khoác áo Real, Konate đã được nhiều đội bóng lớn liên hệ, trong đó có cả Atletico Madrid, Juventus. Tuy nhiên, sức hút của đội bóng Hoàng gia vẫn vượt trên tất cả.

Ngoài Konate, Real còn muốn bổ sung một hậu vệ phải chất lượng. Denzel Dumfries, ngôi sao đang khoác áo Inter, được cho là mục tiêu phù hợp với lối chơi của tân thuyền trưởng Jose Mourinho, người cũng sẽ chính thức ra mắt sau khi cuộc bầu cử chủ tịch kết thúc.