Real, Chelsea tính thực hiện vụ trao đổi lịch sử

Real Madrid sẵn sàng dùng công thần để đổi lấy sự phục vụ của ngôi sao trẻ Enzo Fernandez.

Enzo và Federico có thể đổi chỗ.

Theo El Nacional, Chelsea được cho là sẽ đồng ý với đề nghị của Real Madrid, bao gồm Federico Valverde và 20 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của Enzo Fernandez.

Trước đó, báo chí Anh đưa tin Enzo coi việc rời Stamford Bridge là bước tiến tất yếu trong sự nghiệp. Để đẩy nhanh tiến độ, người đại diện của Enzo, Javier Pastore, được cho là thiết lập liên lạc với "siêu cò" Jorge Mendes.

Với tầm ảnh hưởng tại Real Madrid, Mendes được kỳ vọng là cầu nối then chốt nhằm thu hẹp khoảng cách trên bàn đàm phán giữa hai câu lạc bộ. Mối quan hệ giữa Enzo và Chelsea hiện rơi vào tình trạng căng thẳng sau khi cầu thủ này liên tục phát đi những tín hiệu muốn ra đi.

Tình hình tài chính đang là điểm yếu của Chelsea. Việc không thể giành vé tham dự các giải đấu châu Âu mùa tới buộc "The Blues" phải cân nhắc bán đi những ngôi sao giá trị cao để cân đối ngân sách. Dù các cuộc đàm phán mới ở giai đoạn sơ khởi, với sự xuất hiện của Mendes và quyết tâm từ phía Enzo, một bước đột phá trong kỳ chuyển nhượng hè là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Ở chiều ngược lại, Xabi Alonso rất muốn tái hợp với Valverde, ngôi sao có khả năng thi đấu ở nhiều vị trí và luôn ra sân với tinh thần máu lửa.