Barcelona trả giá gây sốc cho Rashford

Thương vụ Marcus Rashford gia nhập Barcelona đang gặp nhiều trở ngại về mức phí chuyển nhượng.

Barcelona muốn MU giảm giá bán Rashford.

The Times đưa tin Barcelona chỉ sẵn sàng chi khoảng 13 triệu bảng để mua đứt Rashford trong kỳ chuyển nhượng hè này. Đội chủ sân Camp Nou chuẩn bị gửi đề nghị chính thức tới Manchester United, nhưng mức giá này chỉ bằng một nửa so với điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng mà phía "Quỷ đỏ" cài vào hợp đồng từ hè năm ngoái.

Truyền thông Anh nhận định khả năng MU chấp nhận đề nghị từ Barcelona là không cao. Dù vậy, vấn đề không hoàn toàn nằm ở mức phí chuyển nhượng.

Trên thực tế, khoản tiền 26 triệu bảng không phải gánh nặng quá lớn đối với Barcelona. Điều khiến đội bóng Tây Ban Nha phải tính toán kỹ lưỡng là mức lương rất cao mà Rashford đang nhận.

Trong bối cảnh vẫn chịu sự giám sát chặt chẽ từ các quy định tài chính của La Liga, Barcelona buộc phải cân đối giữa chi phí chuyển nhượng và quỹ lương. Việc chi thêm một khoản thu nhập lớn cho Rashford có thể tạo ra áp lực đáng kể lên ngân sách của CLB.

Giới chuyên môn nhận định chính tiền đạo người Anh sẽ đóng vai trò quyết định trong việc tháo gỡ nút thắt của thương vụ. Nếu Rashford chấp nhận giảm đáng kể mức lương hiện tại để tiếp tục gắn bó với Barcelona, cơ hội đạt thỏa thuận giữa các bên sẽ tăng lên đáng kể.

Ở tuổi 28, Rashford vẫn được đánh giá là một cầu thủ chất lượng với kinh nghiệm dày dạn tại Premier League và đấu trường châu Âu. Mùa giải vừa qua, anh đóng góp trực tiếp vào 28 bàn thắng cho Barcelona trên mọi đấu trường.

