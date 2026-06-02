Liverpool có HLV mới

  • Thứ ba, 2/6/2026 16:18 (GMT+7)
Liverpool đạt thỏa thuận bổ nhiệm Andoni Iraola làm HLV trưởng, thay thế Arne Slot vừa bị sa thải sau 2 năm dẫn dắt đội bóng.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, các cuộc đàm phán diễn ra tích cực trong 48 giờ qua và đôi bên chỉ còn hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi chính thức công bố. Nhà báo người Italy dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất.

The Athletic tiết lộ Iraola trở thành ứng viên số một ngay sau khi Liverpool quyết định chia tay Slot. Ban lãnh đạo đội chủ sân Anfield đánh giá cao triết lý bóng đá của nhà cầm quân 43 tuổi, đồng thời tin rằng ông phù hợp để dẫn dắt giai đoạn phát triển tiếp theo của CLB.

Các cuộc thương thảo được phụ trách bởi Giám đốc Thể thao Richard Hughes bởi vị này có mối quan hệ thân thiết với Iraola. Chính Hughes đưa chiến lược gia người Tây Ban Nha về Bournemouth vào hè năm 2023 để thay thế Gary O'Neil.

Trong thời gian làm việc tại Bournemouth, Iraola gây ấn tượng khi giúp đội bóng lần lượt cán đích ở các vị trí thứ 12, thứ 9 và thứ 6 tại Premier League. Đặc biệt, ông còn đưa Bournemouth lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự Europa League.

Điều khiến Liverpool bị thuyết phục nằm ở phong cách thi đấu. Sau khi sa thải Slot, giới lãnh đạo CLB mong muốn xây dựng một đội bóng giàu năng lượng hơn, pressing quyết liệt hơn và chủ động áp đặt thế trận. Đây cũng là những yếu tố làm nên dấu ấn của Iraola những năm qua.

Dưới thời ông, Bournemouth từ tập thể chơi khá thụ động trở thành một trong những đội bóng gây áp lực tầm cao hiệu quả nhất Premier League. Đội bóng thường xuyên tổ chức pressing ngay bên phần sân đối phương, bóp nghẹt quá trình triển khai bóng và chuyển trạng thái tấn công với tốc độ rất cao sau khi đoạt lại quyền kiểm soát.

Minh Nghi

