Liverpool sắp có HLV mới

Liverpool tiến rất gần đến việc bổ nhiệm Andoni Iraola làm HLV trưởng sau khi quyết định chia tay Arne Slot.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định sẽ Liverpool sớm đưa ra quyết định cuối cùng và các cuộc đàm phán chính với HLV Iraola đang được đẩy nhanh. "Nếu không có biến cố bất ngờ, Iraola sẽ trở thành tân HLV trưởng đội bóng vùng Merseyside", nhà báo người Italy thông tin thêm.

The Athletic cũng tiết lộ nhà cầm quân 43 tuổi là ứng cử viên hàng đầu, vượt qua những cái tên khác như Sebastian Hoeness của Stuttgart hay Pierre Sage của Lens. Mối quan hệ thân thiết giữa Iraola và Giám đốc Thể thao Richard Hughes được cho là yếu tố quan trọng giúp ông chiếm ưu thế trong quá trình tuyển chọn.

Iraola khép lại hành trình đáng nhớ cùng Bournemouth bằng trận hòa 1-1 trước Nottingham Forest ở vòng đấu cuối cùng mùa 2025/26. Kết quả này giúp Bournemouth cán đích ở vị trí thứ 6 Premier League và giành vé tham dự Europa League, thành tích tốt nhất trong lịch sử đội bóng.

Kể từ khi tiếp quản Bournemouth vào hè năm 2023, nhà cầm quân người Tây Ban Nha tạo nên dấu ấn đậm nét với lối chơi pressing cường độ cao, tốc độ và giàu tính tấn công. Dưới sự dẫn dắt của ông, Bournemouth vươn mình thành hiện tượng của giải đấu, kết thúc mùa giải bằng chuỗi 18 trận bất bại đầy ấn tượng.

Dù nỗ lực giữ chân Iraola trong suốt 15 tháng đàm phán, Bournemouth cuối cùng vẫn phải chấp nhận quyết định ra đi của ông. Đội chủ sân Vitality được cho là rất tiếc nuối nhưng vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với HLV Iraola.

Nếu thương vụ hoàn tất, Iraola sẽ bước vào thử thách lớn nhất sự nghiệp khi dẫn dắt một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống nhất châu Âu. Với triết lý bóng đá hiện đại, giàu năng lượng và thành công tại Bournemouth, ông được kỳ vọng mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho Liverpool.